"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Пресс-тур

ПОЕЗДКА В ТУРТКУЛЬСКИЙ РАЙОН

На днях Каракалпакским Республиканским Управлением Узагроинспекции и Турткульским районным отделом инспекции организован пресс-тур для журналистов и блогеров нашей республики.

Представители СМИ с соответствующими специалистами сферы побывали в фермерском хозяйстве «Уллубог Чорва комплекси», расположенное в ССГ «Уллубог».

Данное фермерское хозяйство было открыто в 2015 году, общая площадь составляет 50,3 гектара, из них 17,6 гектара отданы под посевы, а 32,7 гектара — пастбище. В 2020 году хозяйство получило кредит в Халк банке в размере 750 млн. сумов и приобрело 31 голову крупного рогатого скота породы симментал, привезенных из Австрии. Через год оттуда же была привезена еще 31 корова той же породы.

В настоящее время здесь содержатся 76 голов КРС вышеперечисленной породы. В день коровы дают по 15 литров молока. В прошлом году произведено 270 тонн молока, которое перерабатывается на заводе «Конырат Мехри» города Нукуса. А 55 тонн мяса было поставлено на рынки города Нукуса и Турткульского района.

— В 2020 году мы за счет своих средств — 650 млн. сумов построили коровник с необходимыми условиями для скота, — говорит руководитель фермерского хозяйства Еркин Рахимов. — Укреплена кормовая база. В хозяйстве имеется и техника — 2 МТЗ-80 и ТТЗ ЛС-62. Работой занято 6 постоянных сотрудников и 22 сезонных работника.

Затем участники пресс-тура взяли курс на многопрофильное фермерское хозяйство «Супер баликлар», расположенное в ССГ «Куня Турткуль». Хозяйство было открыто на основании Государственной программы с 2014 по 2017 гг. Из Российской Федерации благодаря банковскому кредиту было привезено инкубационное оборудование, позволяющее получать в один сезон 300 млн. мальков рыб таких пород, как белый амур, сом, толстолобик и сазан.

— В Каракалпакстане в год спрос на мальков составляет 38 млн., — говорит руководитель фермерского хозяйства Данияр Юсупов. — В 2021 году у нас произведено 50 млн. мальков, которые были выпущены в искусственные водоемы. Кроме того, более 35 млн. мальков были доставлены в Хорезмскую и Бухарскую области.

Многопрофильное фермерское хозяйство «Супер баликлар» способно обеспечить своей продукцией 6 областей Республики Узбе­кистан. В настоящее время в хозяйстве обеспечены работой 10 специалистов и 50 сезонных работников.

Х.Халилаева