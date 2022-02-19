"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Предпринимательство

ВКЛАД В ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Председатель фермерского хозяйства «Гафур Гулам Чорва» Гуломжон Матмуратов из Ходжейлийского района почти 1,5 года назад, в непростые времена, связанные с пандемией коронавируса, не побоялся взять большой кредит в размере 13,5 млрд. сумов для организации своего дела.

У предпринимателя была уверенность в том, что его обязательно поддержат и помогут наладить его начинания. В прошлом году из Австрии и Голландии было привезено 264 головы высокоудойных коров породы «симментал» и «гольштейн». А сегодня их количество в хозяйстве достигло почти 400 голов. Что касается корма для скота, их, кроме витаминно-минерального премикса и шрота, заготавливают сами. На 100 гектарах земли фермерского хозяйства выращиваются кукуруза, клевер, силос и другие кормовые культуры. Скот находится под ежедневным контролем ветеринара. На ферме сегодня обеспечена занятость 15 человек из числа сельчан.

— В августе прошлого года при фермерском хозяйстве был организован мини-завод по переработке молока, мощность которого в сутки составляет 10 тонн молока, — говорит Г.Матмуратов. — В настоящее время здесь перерабатывается пока две тонны. Производится 15 видов молочной продукции: кефир, йогурт, каймак, сузьма, творог и другие. Свою продукцию мы доставляем в торговые точки не только Ходжейлийского района, но и в соседние районы и в город Нукус. В дальнейшем планируем наладить производство и других видов молочной продукции. Сегодня здесь трудятся 10 человек. В дальнейшем планируем заняться и доставкой мяса для населения района.

М.ТУРАЕВА