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Молодежь XXI века

ПОБЕДА В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ

Студент 3 курса факультета каракалпакской филологии и журналистики Каракалпакского государственного университета имени Бердаха Дадахон Раймбоев победил на международном конкурсе «Самый лучший молодой ученый СНГ» по направлению «Вопросы межнационального согласия и безопасности».

В конкурсе, проведенном в столице Казахстана Нур-Султане, участвовали претенденты из 15 стран.

На днях декан факультета, кандидат филологических наук, доцент Конакбай Турдыбаев встретился с лауреатом конкурса и его научным руководителем Якыпбеком Генжемуратовым и вручил им специальные дипломы.

Д.Раймбоев, в свою очередь, выразил огромную благодарность в адрес ректората университета, деканата, профессорско-преподавательского состава и лично научному руководителю за помощь и содействие в подготовке к престижному международному конкурсу.

Следует отметить, что ряд научно-публицистических статей молодого ученого опубликован не только в республиканских изданиях, но и в журналах России, Англии, Италии, Индии, Египта.

З.Жуманов,

заместитель декана факультета каракалпакской филологии и журналистики КГУ.

ККИА.