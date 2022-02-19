"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Люди нашего края

ЧТО ПОЯВИЛОСЬ РАНЬШЕ: ПРОЗА ИЛИ ПОЭЗИЯ?

(К 60-летию профессора К.К.ОРАЗЫМБЕТОВА)

Моя дружба с каракалпаками длится уже давно, достаточно долго для возраста одного человека — 50 лет. В 1972 году участвовал в составе студенческого отряда в строительстве Тахиаташского гидроузла.

Помню, как, будучи впервые в Каракалпакстане, мы вечерами с сокурсниками ходили в поселок, пили необычный для ташкентцев напиток шубат. В 1976 году, уже председателем студенческого профсоюзного комитета, участвовал в составе делегации ТашГУ в открытии Нукусского государственного университета. Тогда мы с Садыком Сафаевым (ныне первый заместитель председателя Сената, тогда он был секретарем комитета комсомола ТашГУ) встречались параллельно в двух поточных аудиториях с комсомольским и профсоюзным активами НГУ. В 1994 году двое заведующих кафедрами журналистики, Малика Жумамуратова и я, заключили договор о сотрудничестве, которое продолжается до сих пор. Благодаря ему сегодня у меня здесь пять защищенных учеников (из них, Машарипова Т.Ж. — первый в суверенной республике доктор наук по журналистике), а сама каракалпакская кафедра занимает лидирующие позиции по наличию у ее преподавателей научных степеней среди 11 журналистских кафедр Узбекистана.

Но рассказать я хочу не о журналистике, которая давно связывает меня с Каракалпакстаном, а о человеке, который вошел в историю национальной науки как яркий представитель новой генерации ученых, сформировавшихся в основном после объявления независимости, когда стало возможно беспрепятственно изучать такую важнейшую этническую и этическую ценность как национальная литература. Я имею в виду Куанышбая Келимбетовича Оразымбетова, которому в эти дни исполняется 60 лет.

Человека сделала человеком эстетика. Эстетика же стала одной из самых первых мнемотехник в его длительной эволюции. Столь же важным методом выработки народной памяти явилась поэзия.

Когда я читаю лекции студентам, то часто спрашиваю — что появилось раньше, проза или поэзия. Большинство говорят, что, естественно, проза. Приходится объяснять, что поэзия не просто появилась раньше прозы, она еще и старше нее на несколько тысяч лет. Установить точную хронологию не представляется возможным, потому что обычаи устной народной поэзии уходят корнями в очень глубокую древность, когда не было ни письменности, ни материалов для нее (каламов, папируса, тканей и т.д.). Хорошо известны устные литературные традиции Египта, Ирана, Индии и Китая: поэма о Гильгамеше, «Авеста», «Махабхарата» и «Рамаяна», «Ши-цзин». Им по несколько тысяч лет.

Такие источники хранят массу информации о древней жизни своих этнических групп, об их быте, нравах, обрядах и обычаях. Изучать их сложно по ряду причин: во многом очень трудно расшифровываемый язык, исчезнувшие к сегодняшнему дню обычаи и обряды, различные непонятные наименования, многочисленные обряды, религиозные верования и т.д.

Но вот если спросить, что труднее изучать — поэзию или прозу, то тут оценки совпадают: поэзия — гораздо более сложный объект для исследования, чем проза. Само слово «поэзия» переводится как «делаю», «творю», тогда как «проза» означает «прямая», «простая». В поэзии, кроме самого содержания, добавляются такие весомые факторы, как ритмика стиха, рифма, интонация... Таким образом, слово стало искусством самовыражения автора (или авторов) сначала в поэзии, и лишь потом в прозе. Что касается каракалпаков, то не представляет сомнения, что устная стихотворная традиция опередила здесь на длительное время письменную поэзию. Это видно по творчеству многих жирау, акынов, шаиров и других талантливых народных сказителей. Даже сейчас современную поэзию изучать гораздо труднее по сравнению с прозой, потому что у нее особый тематический и лирический настрой, возвышенные язык и стиль.

Сложнейшее направление стихосложения, которым много лет активно занимается К.К.Оразымбетов, представляет собой лирика каракалпакских поэтов. Как показал ученый в своих книгах «Художественные поиски в современной каракалпакской лирике» (Нукус, 1992, на каракалпакском языке) и «Эволюция и типология художественных форм в современной каракалпакской лирике» (Нукус, 2004, на каракалпакском языке) и др., лирика — это такой вид поэтического творчества, когда каждый каракалпак, узбек или русский может узнать свои собственные душевные переживания в стихах Тлеубергена Жумамуратова, Ибраима Юсупова или иных авторов.

По мнению ученого, лирика каракалпакских поэтов имеет не только национальное, но и, в еще большей степени, общечеловеческое измерение, что и сделало каракалпакское стихосложение неотъемлемой частью мировой поэзии. Поэтому у Куанышбая-ака силен анализ так называемого медиативного контекста поэзии, который подразумевает отражение авторами непреходящих проблем бытия: любви, верности, героизма, преданности, честности.

Как показал исследователь, герои поэм и стихотворений поэтов Каракалпакстана могут говорить монологическим или диалогическим языком, что делает рисуемые ими образы простыми и понятными широкому кругу читателей. Но особенно часто встречаются в стихах современных каракалпакских поэтов обращения к теме Родины, ее истории и современности, к тем вопросам, которые волнуют их соотечественников: верность национальным традициям, необходимость уважительной оценки многовековых обычаев, которые помогли каракалпакам сохраниться как народу в эпоху слияния наций, бережное отношение к экологии и среде обитания, необходимость получать образование и добросовестно трудиться во славу страны. Поэтому в условиях, когда мир движется к космополитизму, принципиально важно сохранить национальную самобытность, чему и содействует каракалпакская поэзия.

Изучив творчество таких поэтов, как Тулепберген Матмуратов, Кенгесбай Рахманов, Марат Карабаев, Халила Даулетназаров, Бахтиёр Генжемуратов, Кенгесбай Каримов, Шарапатдин Аяпов, Жиенбай Избасканов, Сагынбай Ибрагимов и других, Куанышбай-ака сделал множество весомых научных наблюдений и выводов, которые подняли историю, теорию и практику поэзии республики на новый уровень. Основными среди них являются следующие.

Творчество новых поколений поэтов, использующее сложившуюся в течение многих веков базу лирических идей и образов представителей народа, с учетом данной наследственности, заметно обогащает гуманистический потенциал современной каракалпакской лирики. Исследователь показал, как поэты умеют читать историю и современность народной жизни в поэтической форме. В их творчестве удачно сочетаются жизненный опыт, национальный дух нации, с одной стороны, и личностный уровень поэта, его мировоззрение и талант, с другой.

К.Оразымбетов сумел найти и показать в стихах поэтов не только вечные, всегда актуальные темы, но и то, что данная проблематика одинаково близка представителям этнических групп и общностей, населяющих обширную территорию республики и даже шире.

Для настоящей поэзии всегда важна ее интонационно-ритмическая и мелодическая представленность, а точнее, такие ее элементы, как ритм, рифма, аллитерации, ассонансы. Как показал ученый, эти и другие компоненты создают особый строй и стиль лирики, а стихотворная интонация переходит в поэтическое созвучие и акустику. Именно поэтому словесно-музыкальный строй каракалпакской лирики является очень богатым, а саму лирику часто нетрудно представить как песню. Недаром подобная мелодичность нередко переходит в повседневную, общенародную поэзию («Менин жигит ўактым, сенин кыз ўактын»). В национальной лирике нет излишних оборотов речи, каждое слово находится на своем месте, а поэтическая гармония строчки достаточно высокая. Тем не менее, несмотря на мягкость звучания, здесь очевидно присутствуют также лаконичность и чеканность музыкально-поэтической формы.

В свою очередь, краткость лирической строки ведет к ее афористичности, к универсальному смыслу и звучанию. Поэтому между каракалпаками широко известны взятые из лирики крылатые слова и выражения. Не зря многие определения, словосочетания и символы, приведенные поэтами, становятся затем распространенными среди народа, превратившись в бродячие сюжеты и популярные образы. Таков язык взятых из жизни степей поэтических формул, в соответствии с эстетическими законами которых и совершенствует свое мировоззрение каракалпакская нация.

Писать в форме лирики, которая является индивидуальным способом выражения поэтом своего внутреннего душевного настроя, особенно трудно в Каракалпакстане, народ которого живет в общинных условиях. Здесь поэт должен суметь выразить свою индивидуальность именно как представителя единой каракалпакской общности, что нелегко. Однако, как показали труды К.К.Оразымбетова, есть немало поэтов, которые сумели объединить эти два противоположных полюса. Индивидуальные переживания многих поэтов удачно совмещаются с общечеловеческим чувством гуманизма, поэтического творчества и лирики. Нередко к каждой отдельной картине жизни своего народа тот или иной поэт создает стихотворение, отражающее эту бытовую сцену или данный жизненный эпизод.

Следует также учесть, что лирические тексты имеют, как правило, множество внетекстовых социально-политических связей. Здесь совмещаются широта художественной мысли народа и удачный лирическо-поэтический рельеф, созданный поэтом, при этом эпика нередко сочетается с конкретными лирическими элементами и символами, а лирический образ переходит в сравнительно-сопоставительный и наоборот.

Исследователь К.К.Оразымбетов обращает внимание и на широкую представленность в каракалпакской поэзии восточных форм художественной выразительности. Возьмем такой древний обычай, как стихосложение в форме бейта, о котором не раз пишет ученый. Это весьма давняя поэтическая закономерность, когда в две строчки вкладывается весь мир, что представляет собой исконную закономерность общения тюркоязычных народов. Автор подробно изучает историю и теорию такого популярного стихотворного размера, как аруз или традиционный повтор в конце строки редиф. Не остался без его внимания и мир поэзии Бердаха.

В эти дни, в минуты усталости, я перечитываю «Божественную комедию» Данте. На днях здесь встретились слова: «Качнулась тишина». Потрясающе сильный образ! И вот мне кажется, когда я читаю каракалпакских авторов, что в их произведениях вполне естественны эпизоды, когда качнулась степь, качнулось море.

Когда мы, лет тридцать назад, впервые познакомились с профессором Курбанбаем Жаримбетовым, он спросил меня, где я живу в Ташкенте. Я ответил, что между кинотеатром Нукус и магазином Чимбай. Тогда он воскликнул: «Так вы оказывается, наш, халкабадский!»

Конечно же, нельзя не упомянуть с чувством высокого уважения, как эти два профессора приехали в Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека на обсуждения первой в истории Каракалпакстана докторской диссертации моей ученицы Тамары Машариповой. Докторская диссертация — вещь серьезная и мы организовали ее обсуждение таким образом, что по ней высказали свое мнение все пять докторов наук из числа членов Специализированного Совета, а также приглашенные из Нукуса четыре профессора: Сарыгул Бахадирова, Курбанбай Жаримбетов, Куанышбай Оразымбетов и народный писатель Каракалпакстана Оразбай Абдирахманов (согласно нормативам ВАКа РУ народные писатели приравнены к профессорам). Несмотря на очень высокую занятость (он работал тогда фактически на должности министра республики), Куанышбай-ака смог приехать в Ташкент, выступил на обсуждении и дал положительную оценку работе.

Во времена наших встреч в Нукусе или Ташкенте были и забавные эпизоды. Однажды проректора Каракалпакии повышали квалификацию и мы, 6-7 человек, встретились после занятий в кафе в вузгородке, где начали петь «Айдынлар». Когда во второй раз мы все вместе затянули припев

... Айдынлар, айдынлар, шалкар айдынлар,

Бизден сауер ярга салем айтинглар,

Толкинлар, ярымни алып кайтынглар...

В это время Куынышбай-ака сделал знак рукой и остальные резко остановили пение. Видимо, он хотел проверить, знаю ли я эту песню сам. Но я достойно продолжил:

«Яр коринбес алысларга карасам», что вызвало одобрение присутствующих.

Как говорил народный артист России Леонид Броневой, в 60 лет жизнь только начинается. Думаем, что это самый подходящий возраст для ученого. Так что мы ждем от Куанышбая ярких исследований, новых результатов и учеников во славу национальной гордости каракалпаков — их поэзии как великой традиции народа.

Файзулла МУМИНОВ,

профессор Бухарского государственного университета.

Каракалпакское

информационное агентство.