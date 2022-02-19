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ЛЬГОТЫ СПОСОБСТВУЮТ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ООО “KUSHMAG” в Нукусе производит современные двери и металлические ворота.

Продукция предприятия пользуется большим спросом у населения и организаций.

Предприятие по заказам поставляет продукцию в Хорезмскую, Сурхандарьинскую и Кашкадарьинскую области.

— По инициативе главы государства предоставляются большие льготы для развития малого бизнеса и частного предпринимательства, — говорит руководитель ООО Марат Комеков. — Для предпринимателей выделены льготные кредиты коммерческими банками, предоставлены преференции в уплате налогов.

За последние 4-5 лет на предприятие закупили оборудование, повысили качество и расширили ассортимент. Повысилась зарплата и улучшилось социальное положение работников предприятия. Если в 2012 году работали всего два человека, то сейчас здесь трудятся свыше 60 человек. Планируем производить по автоматизированной конвейерной системе, развивать экспорт.

УзА.

Фото М.Хабибуллаева.