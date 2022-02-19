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ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ АУЛА

В 1964 домах аула Найман Тахиаташского района Республики Каракалпакстан проживает более 11 100 жителей. Из них 6 242 человека составляет молодежь в возрасте от 18 до 30 лет.

В районе осуществляется ряд работ по обеспечению занятости безработной молодежи. В частности, в ауле на основании сформированной «Молодежной тетради» молодым людям оказывается всесторонняя помощь.

— В целях налаживания предпринимательской деятельности обратился за помощью в Тахиаташский отдел Агент­ства по делам молодежи, — говорит Илхом Кузибаев. — Мое обращение решилось положительно, со стороны «Халк банка» мне выделили льготный кредит в размере 28 миллионов сумов. За счет этих средств мы приобрели в Китае оборудование по очистке воды, теперь наладили подачу питьевой воды населению аула. Это современное оборудование имеет мощность по очистке 1500 литров воды в час. В будущем Илхом планирует расширить сферу деятельности и наладить розлив и упаковку воды.

УзА.