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НА ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПОДПОЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

На приграничном таможенном посту «Довут-ота» таможенного управления Республики Каракалпакстан при осмотре грузового автотранспортного средства «MAN» под управлением гражданина У.К., прибывшего в нашу страну из Республики Казахстан, были обнаружены нелегально ввозимые товары.

В частности, при помощи инспекционно-досмотрового комплекса в этой машине было обнаружено 139 метров ткани стоимостью 20 миллионов сумов, не указанных в документах и устно незаявленных, которые ввозились из Турции.

В другом случае сотрудниками этого же поста при осмотре грузовой автомашины «MAN» под управлением гражданина Х.Н., въезжающего в нашу страну из Республики Казахстан, были обнаружены незаявленные в документах 1200 метров гибких шлангов в 24 рулонах общей стоимостью 60 миллионов сумов.

В настоящее время по вышеприведенным случаям таможенными органами проводятся следственные действия.

Д.Абибуллаев,

УзА.