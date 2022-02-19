НА ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПОДПОЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
На приграничном таможенном посту «Довут-ота» таможенного управления Республики Каракалпакстан при осмотре грузового автотранспортного средства «MAN» под управлением гражданина У.К., прибывшего в нашу страну из Республики Казахстан, были обнаружены нелегально ввозимые товары.
В частности, при помощи инспекционно-досмотрового комплекса в этой машине было обнаружено 139 метров ткани стоимостью 20 миллионов сумов, не указанных в документах и устно незаявленных, которые ввозились из Турции.
В другом случае сотрудниками этого же поста при осмотре грузовой автомашины «MAN» под управлением гражданина Х.Н., въезжающего в нашу страну из Республики Казахстан, были обнаружены незаявленные в документах 1200 метров гибких шлангов в 24 рулонах общей стоимостью 60 миллионов сумов.
В настоящее время по вышеприведенным случаям таможенными органами проводятся следственные действия.
Д.Абибуллаев,
УзА.