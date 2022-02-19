"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

НОВОЕ СПОРТИВНОЕ СООРУЖЕНИЕ

1734 спорстмена стали членами клубов по 21 дисциплине, в том числе по борьбе, легкой атлетике, художественной гимнастике, вольной борьбе, футболу, волейболу, организованных на базе Детско-юношеской спортивной школы №1 в Нукусе.

Здание спортивного сооружения построено в современном стиле. В 2019 году осуществлен капитальный ремонт на 9 миллиардов 600 миллионов сумов.

Здесь 64 тренера-преподавателя обучают своих учеников, которые затем успешно участвуют в престижных спортивных соревнованиях. В 2021 году 14 спортсменов заняли призовые места на чемпионате мира, 4 спортсмена на чемпионате Азии, 20 спортсменов на международных турнирах, 512 спортсменов на республиканских соревнованиях.

УзА.