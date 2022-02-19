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В НУКУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ ИМЕНИ АЖИНИЯЗА СДАЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЩЕЖИТИЕ НА 600 МЕСТ

На его строительство и реконструкцию из внебюджетных средств вуза было выделено 3 млрд 855 млн сумов. После реконструкции, проведенной строителями ООО «GoldenStar» города Нукуса, в общежитии, рассчитанном на 400 мест, создали 600 мест. Для оборудования здания мебелью затрачено 1,6 млрд. сумов, а современными газовыми плитами, холодильниками, стиральными машинами, микроволновыми печами, утюгами, водонагревателями и другой бытовой техникой — 545 млн сумов.

Здесь созданы все условия для того, чтобы студенты могли содержательно проводить свой досуг. В целях широкой пропаганды среди молодых людей пяти важных инициатив, выдвинутых главой государства, созданы оснащенные современными информационными технологиями компьютерный зал, информационно-ресурсный центр, организованы кружки для изучения игры на музыкальных инструментах и швейного дела, где также в наличии все оборудование для занятий. Кроме того, есть столовая, душевая, зона отдыха для просмотра телевизионных программ и периодических изданий, доступ к Интернету.

Следует отметить, что общежитие в первую очередь предназначено для студентов-иностранцев и приехавших из отдаленных территорий выходцев из малообеспеченных семей, сирот, включенных в «Железную тетрадь». В дальнейшем планируется построить для студентов Нукусского государственного педагогического института еще одно пятиэтажное общежитие на 1 250 мест. На эти цели выделено 73 млрд 322 млн сумов.

Работа, проводимая на основе утвержденных Указом Президента «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» и Государственной программы по ее реализации в «Год обеспечения интересов человека и развития махалли», а также Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по повышению уровня жилья для обучающихся в высших учебных заведениях республики», свидетельствует о том, что данному вопросу уделяется особое внимание на государственном и правительственном уровнях.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корр. УзА.