"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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НОВЫЕ ЗАДАЧИ ПЕРЕД ОРГАНАМИ САМОУПРАВЛЕНИЯ

В Нукусе Каракалпакским территориальным отделением общенационального движения «Юксалиш» организовано совещание с участием руководителей и активистов махаллинских сходов граждан столицы республики.

Выступившие на мероприятии председатель территориального отделения общенационального движения «Юксалиш» Т.Романов, ведущий специалист Министерства юстиции Республики Каракалпакс­тан М.Хожахметова и другие широко проинформировали участников о целях и задачах Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы и Государственной программы по её реализации в «Год обеспечения интересов человека и развития махалли».

Как было отмечено, в 2017-2021 годах принято около 300 законов, свыше 4 тысяч решений Президента Республики Узбекистан, направленных на кардинальное реформирование всех сфер жизни государства и общества. Наряду с этим проведена системная работа по обеспечению прав человека, усилению подотчетности и открытости государственных органов, повышению роли институтов гражданского общества, средств массовой информации, политической активности населения и общественных объединений.

За последние пять лет в стране созданы политико-правовые, социально-экономические и научно-просветительские основы, необходимые для построения Нового Узбекистана.

С учетом трансформации отраслей экономики, ускоренного развития предпринимательства, надежного обеспечения прав и интересов человека, формирования активного гражданского общества на основе принципа «Во имя чести и достоинства человека» с проведением глубокого анализа сложных мировых процессов и результатов пройденных этапов развития страны, определены приоритетные направления реформ.

По результатам широкого общественного обсуждения на основе принципа «От Стратегии действий — к Стратегии развития», утверждены Стратегия развития Нового Узбе­кистана на 2022-2026 годы и Государственная программа по её реализации в «Год обеспечения интересов человека и развития махалли», включающие семь приоритетных направлений и 100 целей.

В ходе совещания подробно разъяснены положения цели 1, которая называется «Повышение эффективности деятельности института, махалли, превращение её в базовое звено общественного управления и контроля». На реализацию мер, включенных в Государственную программу, в 2022 году предусматривается выделение 55 триллионов сумов и 11,7 миллиарда долларов США. Также собравшиеся получили полную информацию о задачах второго приоритетного направления под названием «Превращение принципов справедливости и верховенства закона в основополагающее и необходимое условие развитие страны».

На мероприятии ряд руководителей сходов граждан высказали свои мнения и предложения относительно эффективного выполнения указанных задач. Также были рассмотрены вопросы тесного сотрудничества между общенациональным движением «Юксалиш» и органами самоуправления граждан.

Участники совещания получили ответы на интересующие их вопросы.

ККИА