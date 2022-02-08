"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Год обеспечения интересов человека и развития махалли

СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТЕРРИТОРИЙ СХОДОВ ГРАЖДАН

Управлением по чрезвычайным ситуациям Республики Каракалпакстан совместно с предприятиями электро-, газо-, водоснабжения, а также дорожного строительства, осуществляется комплексная работа по коренному улучшению инфраструктуры, благоустройству махаллей с тяжелыми социальными условиями.

Как известно, из 424 махаллей нашей республики 101 махалля отнесены к территориальным единицам с тяжелыми социальными условиями.

С начала текущего года на территориях данных сходов граждан уложена щебеночно-песчаная смесь на 23 километрах внутренних дорог. Кроме того, проложено водопроводных сетей протяженностью 18,1 километра, почти 32 километра электрических, около трех километров газовых сетей, вырыто 22 скважины. Населению доставлено без малого 1200 тонн угля.

Работа по улучшению и совершенствованию инфраструктуры махаллинских сходов граждан продолжается.

А.Жиемуратов,

ККИА.