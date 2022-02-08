"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В общественных организациях

КОГДА ПАРТНЕРСТВО ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТЫ

Как быть, если столкнулся с непростой жизненной ситуацией и без юридической помощи никак не обойтись? Где найти грамотного специалиста и получить ответы на вопросы, от которых порой зависит судьба человека и будущее детей?

Многие жители Нукуса и Кунградского района уже знают, куда обращаться за консультацией или юридической поддержкой, в случае крайней необходимости. Оказать ее готовы в Каракалпакском филиале общественного объединения «Yuksak Salohiyat», созданном с целью консолидации усилий государственных органов, общественных организаций и правоохранительных органов для усиления правовой помощи уязвимым слоям населения. Сотрудники филиала провели десятки встреч для трудовых мигрантов и их семей в махаллях Нукуса и Кунградского района, где разъяснили порядок обращения в судебные инстанции, подачи заявления на получение алиментов, другие юридические действия. В целом в таких мероприятиях приняли участие свыше 2000 человек. Еще столько же граждан получили различные консультации юристов «Yuksak Salohiyat». Общественное объединение работает в тесном партнерстве с министерствами юстиции, по поддержке махалли и семьи, занятости и трудовых отношений Республики Каракалпакстан, хакимиятами города Нукуса и Кунградского района, Каракалпакским управлением Агентства по делам молодежи, отделением РСИЦ «Истикболли Авлод», негосударственными организациями республики.

— Проект «Повышение правовой грамотности населения города Нукуса и Кунградского района Республики Каракалпакстан», реализуется при финансовой поддержке Программы USAID по Правовой Реформе в Узбекистане, — рассказывает директор Каракалпакского филиала общественного объединения «Yuksak Salohiyat» Малика Аллашова. — У нас работают два юриста, занимающихся обращениями. Примеров положительного решения вопросов граждан, кто столкнулся с несправедливостью — немало. Гулжамал Жумакулова, к примеру, пришла к нам с просьбой помочь написать заявление в Нукусский город­ской суд по гражданским делам о взыскании алиментов. После беседы с гражданином, которому по суду было назначено выплачивать денежное содержание своих детей, он согласился передать им и Гулжамал пятикомнатный дом. Теперь у семьи есть собственное жилье, вопрос об алиментах полностью исчерпан.

Проект «Улучшение доступа к чистой питьевой воде в засушливой зоне Приаралья в Узбекистане посредством установки водоочистного оборудования на существующей насосной станции», финансированный Канадским Фондом местных инициатив, является ярким примером социального партнерства. Одним из ключевых партнеров проекта является хакимият Караузякского района, внесший ощутимый вклад в его реализацию. В связи с большими расходами на восстановление существующей водоопреснительной станции, были необходимы дополнительные средства. По этой причине представители хакимията района обратились в Совместную Программу ООН «Укрепление потенциала жизнеустойчивости местных сообществ в регионе Приаралья к экологическим, экономическим уязвимостям, а также в вопросах здоровья населения», реализуемой в Каракалпакстане при финансовой поддержке правительства Японии. До установки оборудования было необходимо провести ряд работ по реконструкции существующей водоопреснительной станции, восстановить два резервуара по 50 м3 каждый, возвести здание самой станции. Прежнее помещение было построено в конце прошлого века и разместить в нем оборудование оказалось просто невозможным из-за размеров и текущего состояния. Помимо этого, требовалось провести ремонт скважин, установить трансформатор, проложить до населенного пункта водопроводную линию длиной 9 километров. Все эти расходы взяла на себя Программа развития ООН.

Прежде чем живительная влага поступит в дома сельчан, будет проведен анализ воды в скважине до и после реконструкции опреснительной системы. Жителям домов установят приборы учета расходования, научат, как ими пользоваться для своевременной оплаты по счетам. Бенефициариями проекта являются жители 80 домохозяйств поселка «Корымлы» сельского схода граждан «Караузяк» Караузякского района, где будет установлено водоочистное оборудование. Сегодня жители поселка, а их более 500, используют воду для питья и приготовления пищи из различных источников, находящихся в значительном удалении от домов. С появлением насосной станции, эта проблема будет решена. Проект состоит из двух основных этапов. Общественное объединение «Yuksak Salohiyat» занимается закупкой и поставкой водоочистного оборудования и проведением просветительской работы среди жителей аула.

Более 50 человек уже приняли участие в тренингах, на которых врачи рассказали сельчанам о пользе чистой питьевой воды, профилактике инфекционных заболеваний, передающихся через некачественную воду, правилах санитарии и гигиены, соблюдая которые можно избежать различных заболеваний, в том числе COVID-19.

Каракалпакский филиал общественного объединения «Yuksak Salohiyat» распахнул свои двери в марте 2020 года. Как только были сняты карантинные ограничения, его сотрудники приступили к реализации планов и задач, направленных на улучшение жизни населения Приаралья

А.Аминова