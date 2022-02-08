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Общество

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ: В ШКОЛАХ КАРАКАЛПАКСТАНА ВНЕДРЯТ КЕЙТЕРИНГ

В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы намечено обеспечение учащихся первых-четвертых классов школ Республики Каракалпакстан и Хорезмской области бесплатным питанием за счет средств государственного бюджета.

Согласно информации Министерства народного образования Республики Каракалпакстан, в 406 из 726 школ Каракалпакстана есть столовые или буфеты, а в остальных — нет. В 1-4 классах школ Республики Каракалпакстан обучаются 139 363 человека.

Совету министров Республики Каракалпакстан предложено поэтапно перестраивать общеобразовательные школы, в которых нет столовой или буфета, и провести ремонт и оснащение в школах, где требуется.

С 1 апреля планируется доставка в школы качественной продовольственной продукции. Составляются списки субъектов предпринимательства, которые примут участие в конкурсе. Пока в общеобразовательных школах, в которых нет столовых, предусмотрена организация обедов в учебных классах с учетом соблюдения требований и норм санитарии.

Е.Каноатов,

УзА.