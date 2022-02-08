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Год обеспечения интересов человека и развития махалли

НОВЫЙ ДЕТСАД В АУЛЕ «САМАНБАЙ»

Недавно в ауле «Саманбай» сельского схода граждан «Арбашы» Нукусского района вступило в строй новое дошкольное образовательное учреждение, рассчитанное на 50 мест.

На церемонии открытия детского сада выступили ветеран труда Ж.Кайыпов, помощник хакимаНукусского района по ССГ «Арбашы» С.Абатова, начальник районного отдела внутренних дел С.Казбеков, которые сердечно поздравили собравшихся с вводом в экс­плуатацию важного социального объекта.

Была разрезана традиционная лента и гости ознакомились с условиями, созданными здесь для воспитания и обучения малышей.

Следует отметить, что в новом учреждении трудоустроены пять жительниц аула, численность проживающих семей в котором насчитывает более 200.

А.Оразов,

ККИА.