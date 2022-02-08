"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Выставки

«ДУШЕВНЫЕ ПОРЫВЫ»

Говорят, что у художников существует свой язык. Для них не нужен переводчик, потому что мастера кисти всего мира понимают друг друга без слов, с помощью волшебных линий и ярких красок.

Творческие работы академика Академии художеств Узбекистана, народного художника Каракалпакстана Сарсенбая Байбосынова разнообразны по жанрам и средствам выражения. Его многолетний и плодотворный труд в сфере изобразительного искусства нашей республики служит образцом для молодых художников Каракалпакстана.

На днях в Государственном музее истории и культуры Республики Каракалпакстан открылась персональная выставка, приуроченная к 65-летнему юбилею Сарсенбая Байбосынова, под названием «Душевные порывы».

Выступившие на торжественном открытии выставки заслуженный наставник молодежи Узбекистана, народный художник Каракалпакстана Ж.Лепесов, заслуженный наставник молодежи Каракалпакстана А.Раджапов, научный секретарь Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана А.Хожамбергенов и другие отметили большую роль С.Байбосынова в воспитании начинающих художников и природный дар известного художника.

У С.Байбосынова немало работ, созданных в таких жанрах, как портрет, пейзаж, натюрморт. Он участник выставок не только в Узбекистане, но и в зарубежных странах.

— Мы с молодости с Сарсенбаем идем вместе на пути творения прекрасного, — говорит заслуженный деятель культуры Республики Каракалпакстан Дарибай Таджимуратов. — В его работах каждый зритель чувствует эмоциональное состояние и душевные порывы героев картины. Когда художник может передать в своих картинах переживания людей — это его большое достижение.

С гордостью можем сказать, что С.Байбосынов первым попробовал свои силы в пуантилизме. Пуантилизм, или дивизионизм-стилистическое направление в живописи неоимпрессионизма, возникшее во Франции около 1885 года, в основе которого лежит манера письма раздельными мазками правильной, точечной или прямоугольной формы. Характеризуется отказом от физического смешения красок ради оптического эффекта.

Близок по духу ему и абстракционизм. Сегодня он воспитывает будущих художников, которые, надеемся, достойно продолжат его путь.

С.Байбосынов с 1978 по 1980 годы проходил стажировку в мастерской Академии художеств Латвии. Начиная с 1983 года, он вместе со своими наставниками Ж.Изентаевым и Б.Серекеевым принимал участие во многих выставках. В том числе вместе с художниками Узбекистана участвовал в международных выставках в Ташкенте, Турции и Москве. С. Байбосынов также участвовал в международных симпозиумах, проходивших в 2004 году в Австрии, 2019 году на Кипре.

Он постоянный участник всех выставок, проходивших в Нукусе.

В картинах С. Байбосынова воспевается любовь к Родине, затрагиваются проблемы Арала, а в пейзажах передан национальный колорит каракалпакского народа и его традиций.

Х. Халилаева.

Фото

М. Хабибуллаева.