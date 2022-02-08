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ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЮНЫЙ КНИГОЛЮБ»

В Молодежном центре города Нукуса прошел каракалпакский этап конкурса «Юный книголюб».

В конкурсе приняли участие более 100 победителей городского и районных этапов. По возрастным категориям они распределились следующим образом: 10-14, 15-19 и 20-30 летние.

Согласное первому условию, которое называлось «Знаток художественного произведения», от участников требовалось четко рассказать о содержании, идее и значении отдельных книг узбекской и мировой литературы. Названия произведений определялись путем вытягивания билетов и после минутной подготовки участник в течение двух минут рассказывал о книге. По второму условию — «Блиц-вопросы и ответы» — претендент за две минуты отвечал на пять вопросов по предложенной книге.

Знания участников оценивались по 100-балльной системе.

Среди соискателей самой младшей возрастной категории победителем стал ученик общеобразовательной школы №34 города Нукуса Сохибжон Гульбоев, Гульжамал Кийикбаева из столичной школы №48 заняла второе место, а третье место досталось Гульдане Жумабаевой из шуманайской школы №19.

Среди 15-19-летних вне конкуренции была ученица школы №10 Турткульского района Огулджерен Холдурдиева, за ней расположились ученица общеобразовательной школы №14 Кегейлийского района Шахзода Нурымбетова и Хулкарой Каландарова из специализированной школы №4 Элликкалин­ского района.

Среди старших книголюбов лучшим признан учитель общеобразовательной школы №14 Кунградского района Махмуд Ешмуратов, его коллега из школы №4 Нукусского района Аскар Ешмуратов удостоился второго места, зам­кнул тройку лучших студент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха Инятулла Раметуллаев.

Все они отмечены дипломами и ценными подарками. Три победителя примут участие в заключительном этапе конкурса в масш­табе Узбекистана.

А.Жиемуратов,

ККИА.