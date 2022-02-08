"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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СОЛДАТЫ СДАЛИ ТЕСТЫ

В Нукусском гарнизоне Северо-западного военного округа военнослужащие срочной службы участвовали в тестовых испытаниях для того, чтобы получить рекомендательное письмо, предоставляющее льготы при поступлении в высшие образовательные учреждения страны.

В аудиториях были установлены камеры наблюдения для обеспечения прозрачности проведения данных тестов. В ходе двухдневных испытаний, проведенных Каракалпакским республиканским отделом Государственного тестового центра при Кабинете Министров Республики Узбе­кистан, не отмечено случаев нарушения права и закона.

Льготные рекомендации для поступления в вузы, предоставляемые командованием военных частей гражданам, прошедшим срочную военную службу в рядах Вооруженных Сил Республики Узбекистан, действуют в течение трех лет с момента выдачи.

Д.Абибуллаев,

УзА.