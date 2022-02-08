СОЛДАТЫ СДАЛИ ТЕСТЫ
В Нукусском гарнизоне Северо-западного военного округа военнослужащие срочной службы участвовали в тестовых испытаниях для того, чтобы получить рекомендательное письмо, предоставляющее льготы при поступлении в высшие образовательные учреждения страны.
В аудиториях были установлены камеры наблюдения для обеспечения прозрачности проведения данных тестов. В ходе двухдневных испытаний, проведенных Каракалпакским республиканским отделом Государственного тестового центра при Кабинете Министров Республики Узбекистан, не отмечено случаев нарушения права и закона.
Льготные рекомендации для поступления в вузы, предоставляемые командованием военных частей гражданам, прошедшим срочную военную службу в рядах Вооруженных Сил Республики Узбекистан, действуют в течение трех лет с момента выдачи.
Д.Абибуллаев,
УзА.