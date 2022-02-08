"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ПРИМЕР БЕСКОРЫСТНОГО СЛУЖЕНИЯ СВОЕМУ НАРОДУ

(отзыв к книге Камалова К.К. «Ел хызметинде» («На службе у народа)» вышедшего в издательстве «Билим» города Нукуса в 2021 году)

Книга «Ел хызметинде» Каллибека Камалова, известного политического и общественного деятеля, глубоко­уважаемого аксакала Республики Узбекистан, общественного деятеля и Старейшины каракалпакского народа, «Героя социалистического труда», кавалера ордена «Эл-юрт хурмати», содержащая его трудовой и жизненный путь как руководителя республики в 60 — 80-х годах прошлого века, является большой исторической летописью.

Этот труд, основан на важных этапах развития Республики Каракалпакстан, написан настолько содержательно и проникновенно, что начиная с первых страниц глубоко захватывает и вызывает большой интерес.

Хотя книга состоит из 500 страниц, я на одном дыхании и с большим интересом прочитал её, так как она основана на фактических материалах и реальных событиях, также приводятся народные пословицы, поговорки, стихи и цитаты мудрых людей. Меня поразило, что автор подробно и четко излагает каждую историю, дату и ход ее развития, имена сотен людей, наиболее интересные моменты, радости и разочарования. Выводы, которые он делает, производит на читателя глубокое впечатление своей глубиной и основательностью.

То, что Каллибек ага начал свою книгу с посвящения «мудрому народу, который в числе своих сыновей вырастил нас и дал путевку в счастливую жизнь», отчетливо показывает, что вся его жизнь была посвящена служению народа и борьбе за его благополучие, процветание и светлое будущее.

Каллибек Камалович является высокообразованным, эрудированным, интеллигентным, талантливым, творческим, обладающим высокими духовными качествами личностью. И это отразилось в том, что он книгу начал со стихов «Я — народ, знавший Абая наизусть», известного каракалпакского народного поэта, Героя Узбекистана Ибраима Юсупова.

Здесь приведу пару куплет из стихотворения Ибраим ага, свидетельствующих о том, что казахский и каракалпакский народы имеют единый корень и родственную связь:

«Я — народ, знавший Абая наизусть,

Берега Амударьи, земля, где я родился и вырос,

Наши корни с вами имеет одну ветку,

Душа открыта, как светлая рань без тени,

Я — народ, знавший Абая наизусть.

Стихи Абая, появившиеся в Чингизских горах,

Часто эхом отзывались на каракалпакских холмах,

Сливаясь вместе со стихами Бердаха,

Напели мне в ушко свои сокровенные тайны».

В целом, от начала и до конца этой книги много рассказывается о том, что узбекский, каракалпакский, туркменский и казахский народы имеют общую историю и судьбы, вечную дружбу между собой, являются братскими народами. Когда Каллибек Камалович возглавлял Каракалпакстан, представители разных национальностей, проживающих в республике, самоотверженно трудились во благо страны благодаря межэтническому согласию и единству в обществе.

Думаю, читателю будет очень интересно знать биографию автора книги — Каллибека Камаловича и поэтому решил вкратце ее изложить. Каллибек ага родился в 1926 году на территории Тахтакупырского района. Его путь к знаниям начался в очень непростое время, когда не было условий для полноценного обучения в школе, но он проявил страсть к учебе и отличался глубокой любознательностью.

Талантливый и увлеченный знаниями, Каллибек ага, в возрасте 16 лет с отличием окончил школу им. В.И. Ленина в Тахтакупыре, трудовую жизнь начал с преподавательской деятельности. Он воспитал много молодых людей, стал примером для подражания, прививал им высокие человеческие качества. Он был учителем от Бога. Как сказал великий писатель Уильям Уорд «Великий учитель вдохновляет», я с уверенностью могу сказать, что эти слова в полной мере можно отнести и к Каллибеку Камаловичу.

В годы Великой Отечественной войны Каллибек ага окончил с отличием высшее учебное заведение в городе Нукусе. После чего занимал высокие ответственные должности, курировал важнейшие отрасли экономики республики, успешно работал министром коммунального хозяйства, затем возглавлял Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог, далее, благодаря высокому профессиональному опыту и знаниям К. Камалов был выдвинут на пост председателя Совета Министров Каракалпакстана. Его огромный опыт работы на ответственных должностях, разноплановая деятельность во многих сферах, позволили ему с честью занимать должность Первого секретаря обкома партии более 20 лет.

Таким образом, более четверти века он трудился на ответственнейших участ­ках, не покладая рук ни днем, ни ночью, добросовестно и честно служа своему народу. Каллибек ага в своей книге дает четкие и ясные характеристики высокопоставленным должностным лицам, руководивших в то время Советским Союзом, Узбекистаном, Каракалпакстаном, с которыми он трудился бок о бок в течение сорока лет работы.

Он доходчиво излагает свои яркие впечатления от встреч с руководителями центральных партийных и государственных органов в Москве — А.Н. Косыгиным, М.А. Сусловым, Е.К. Лигачевым, А.П.Кириленко, П.Н. Демичевым, Л.М.Замятиным, Н.К.Байбаковым, министром высшего образования В.П.Елютиным, председателем союзного Госснаба В.Э. Дымшицем и другими. Рассказывает об индивидуальных особенностях, нравственных качествах, методах управления руководителей Узбекистана Ш.Р.Рашидова, И.А. Каримова, Ш.М. Мирзиёева. Также тепло отзывается о руководящих кадрах Каракалпакстана, таких как, Жуманазаров, Айтмуратов, Юриц, Бабаназаров, Абдиров, Новицкий, Нурымбетов, Рзаев, Жаманкараев, Ожраев, Лунев, Усаков, Цхай, Койлыбаев, Щербеков, Халмуратов и о многих других соратниках.

Читая эту книгу, приходишь к мысли, что все они заслуживают издания отдельных книг под рубрикой «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ).

Каллибек Камалович налаживал теплые дружеские связи со многими ответственными руководителями в Москве и Ташкенте, очень способствовавшие для продвижения и решения насущных вопросов развития экономики, в частности, промышленности, агарного сектора, инфраструктуры, в том числе строительства асфальтовых и железных дорог, прокладки газопроводов, укрепления системы водного хозяйства, совершенствования сферы образования, решения вопросов здравоохранения и других. Здесь приходит мысль о роли личности в истории.

«Если человек открыт, то ему весь мир открывается», и наш герой Каллибек Камалович был дружелюбным и открытым человеком. Имея конструктивные, рабочие отношения с ключевыми руководителями таких союзных ведомств,как Госплан и Госснаб, сумел получать дополнительные фонды и ресурсы на благо Каракалпакстана. Все это говорит о том, что Каллибек ага всем сердцем думал о чаяниях народа, уделял непосредственное внимание животрепещущим проблемам и старался решать их по мере сил.

Известный ученый-мыслитель, мудрый философ аль-Фараби тысячу лет назад написал в своем трактате о том, что государственный деятель возглавивший страну, должен обладать 12 различными качествами и преимуществами. И я с твердой уверенностью могу сказать, что все эти качества присущи нашему аксакалу Каллибеку Камаловичу.

Одним из самых благородных его качеств является то, что он всегда выполнял свои обещания перед людьми и никогда не разделял их ни по статусу, ни по положению в обществе. Он одинаково и благосклонно относился ко всем окружающим, что свидетельствует о его исключительной скромности. Немало случаев, когда он становился близким другом, товарищем человека, с которым встречался даже всего лишь раз в жизни. Среди них есть и друзья из Казахстана.

Одним из тех, кто был его наставником в жизни, уважаемым коллегой, добрым другом, являлся Шараф Рашидов, на протяжении долгого времени руководившим Узбекистаном. В своих воспоминаниях он приводит одно из многочисленных бесед с Ш.Рашидовым: « — Каллибек-джан, — сказал он однажды. — Каракалпаки — это отдельный народ, у него своя история, язык, уникальная культура и литература. Если оценивать его в объеме одного велаята, то можно обидеть каракалпакский народ. Он является единственной автономной республикой в Средней Азии, которая находится в составе Узбекистана. Значит, бремя ответственности лежит на наших плечах». Какое еще нужно уважение, понимание, поддержка, если сам глава Узбекистана высказал мысль, созвучной с мыслью самого Калеке. После этого Шараф Рашидов вывел Каракалпакстан на приоритетную ступень, поддерживал инициативы и содействовал предоставлению необходимых финансовых средств, материальных ресурсов, техники и другой помощи.

В этой книге он также с уважением и тепло отзывается и о Первом Президенте Узбекистана Исламе Каримове. Дается лестная характеристика созидательной и плодотворной деятельности Президента Шавката Мирзиёева, который, работая при И. Каримове Премьер-Министром, закладывал основы нынешнего поступательного социально-экономического развития страны. Мудрые, дальновидные руководители государства всегда заботятся о подготовке достойных последователей, способных нести тяжелый груз управления страной. В связи с этим, он добрым словом упоминает И. Каримова, подготовившего достойное наследие.

Он с большой теплотой и удовлетворением рассказывает о Ш.Мир­зиёеве, который опираясь на твердый мандат народа, предпринимает гигант­ские усилия по созданию Нового Узбекистана, выводу государства в ряд ведущих на мировой арене, тем самым оправдав доверие наставника.

Я неоднократно участвовал в избирательных кампаниях в Узбекистане в качестве наблюдателя от Казахстана и воочию убедился в большом доверии и уважении народа к нынешнему лидеру страны.

До избрания Каллибека Камалова первым секретарем обкома, Каракалпакстан был одним из самых отсталых регионов Узбекистана. Так в то время сложилось, что итоговые совещания года проходили в конце декабря в театре оперы и балета имени Навои в городе Ташкенте. Лучшие места в театре предоставлялись в зависимости от уровня экономических и социальных показателей. Делегаты от Каракалпакстана в те годы постоянно находились на балконе ввиду неудовлетворительных показателей. Безусловно, такая ситуация никак не могла удовлетворять руководство автономной Республики.

Организаторский талант Каллибека ага, умение стратегически мыслить, мотивировать подчиненных на самые высокие цели, сплотить народ вокруг этих целей, вникать на месте в проблемы, возникающие на хлопковых полях, в строительных участках, производственных цехах, причем не считаясь со временем суток, а также, высокий интеллект, скромность и простота в общении с людьми — вот слагаемые успеха, который вывел республику на передовые позиции, в том числе на ежегодных итоговых совещаниях.

Если я буду раскрывать все разделы этого труда и писать о всех гранях деятельности Каллибека ага, отраженных в книге, то, это окажется материалом для издания отдельной книги.

Поэтому здесь я хотел бы остановиться только на сложном пятилетнем марафоне по открытию первого университета в Каракалпакстане. Я говорю это так потому, что раздел книги, посвященный данному вопросу, называется «Проблемы, связанные с открытием университета».

Действительно, открытие такого учебного заведения в Нукусе было бы большим достижением в истории каракалпакского народа. Но в то время в Советском Союзе было всего 63 университета. В связи с этим, некоторые московские чиновники утверждали, что таких учебных заведений даже в отдельных союзных республиках числятся по одному, а открытие нового университета в Каракалпакстане восприняли как недостижимую цель. Однако Каллибек Камалович не отступал и обивал пороги кабинета министра высшего и среднего образования СССР В.П.Елютина. Наш герой доказывал ему: «Хотя каракалпаки малочисленны, они самостоятельный народ со своим языком и уникальной культурой. По географическому положению наш климат сильно отличается от других регионов Узбекистана. У нас жаркое лето и холодная зима. Нас окружают три крупнейших в мире «океана пустыни» (Кызылкум, Каракумы, Устюрт). Подземных ресурсов в достаточном объеме и необходимо их осваивать, улучшать экономическое и социальное положение нашего народа, для чего и необходимы местные кадры. Приезжие специалисты не могут адаптироваться к нашим условиям, они работают от силы год-два и покидают наш регион. В связи с этим, я считаю, что есть острая необходимость открыть университет в нашем крае для подготовки необходимых специалистов». Каллибек ага данный вопрос поднимал на всех уровнях, начиная с низовых и до высших звеньев. Поэтому вопросу ему приходилось побывать и на приемах у секретаря ЦК КПСС А.Суслова и Председателя Совмина Н.Косыгина. В результате настойчивости и способности обосновывать предложение, 26 февраля 1974 годаудалось получить долгожданное разрешение на открытие университета. Тем не менее и после этого ему приходилось выслушивать скептические замечания в союзном министерстве о том, что в других республиках здания таких университетов возводят годами и десятилетиями. Но несмотря на это, наш Каллибек ага взял на себя обязательство по завершению строительства университета в самые кратчайшие сроки, точнее, за один год. Со дня выхода постановления Правительства и с самого начала строительства Каллибек Камалович находился на строительной площадке и строго контролировал календарный план и сетевой график строительства. В итоге К.Камалов выдержал обещанный им срок строительства университета. В церемонии открытия принимал участие первый секретарь ЦК Узбекистана Шараф Рашидов и другие высокопоставленные гости.

Сегодня это один из крупнейших университетов Центральной Азии, в котором обучается около 20 тысячи студентов. Я думаю, что каждый студент, окончивший этот университет за последние 40 лет, должен благодарить нашего аксакала, а подрастающее поколение должны помнить и знать историю его открытия и преклониться перед героическим трудом уважаемого Каллибека Камаловича.

На последних страницах книги Каллибек ага дает напутствие подрастающему поколению. Он делится своими жизненными уроками, рассказывает о том, что видел и хорошее, и плохое, проходил через почести и славу, пережил много трудностей, не раз проводил бессонные ночи в раздумьях о судьбах народа, старался всегда придерживаться хорошего примера.

Он призывает многонациональный народ Приаралья к сплочению и укреплению дружбы для реализации стратегических планов главы нашего государства.Наряду с пословицами различных народов мира, он произносит и крылатые слова, обращенные к молодежи, озвученные Первым Президентом Исламом Каримовым: «Братья, каждому из нас по 40-50 лет, время скоротечно, давайте успеть сделать добро людям», а также слова Шарафа Рашидова: «Даже если у тебя тысяча друзей — это мало, а если у тебя один враг — это много».

У народа есть мудрая поговорка: «Хан — сын народа, но раб справедливости». К.Камалов был любимым сыном народа, верно служил ему. Поэтому и название книги полностью соответствует её содержанию: «Ел хызметинде» («На службе у народа»).

Не будет преувеличением, если скажу, что эта книга стала для меня большой духовной пищей, надеюсь, что она произведет такое же впечатление и на других читателей. Было бы хорошо, если эту книгу перевести и издать на языках народов бывшего Советского Союза и других стран.

В последний раз, когда мы виделись с Каллибек ага, он пригласил меня на свое 100-летие и я с радостью принял его приглашение. Он поделился своими планами предстоящего юбилея и сказал, что планирует с учеными республики переиздать историю каракалпакского народа, для чего собирает историю всего тюркского мира и попросил меня прислать последние труды историков, ученых и этнографов Казахстана. Меня вдохновил его жизненный оптимизм, цели, намерения и перспективные планы. Желаю, чтобы каждому из нас была дарована такая неиссякаемая сила воли.

Его энергичная натура, желание постоянно узнавать и познавать новое не дают ему довольствоваться достигнутым. И сегодня жизнь этого замечательного человека в его возрасте полна идей и стремлений к новому, и я уверен, что они получат достойное продолжение. И в этом во всем есть глубинный смысл всей его жизни.

Пусть наши светлые намерения и желания исполнится, наши мечты сбудутся!

Дай Аллах благополучно дожить до упомянутых выше дней.

Желаем Каллибек ага крепкого здоровья, благополучия и созидательной энергии на благие дела!

Ерсултан БЕКТУРГАНОВ,

государственный и общественный деятель Республики Казахстан.