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Туризм

НОВЫЙ КОМПЛЕКС У МОРЯ

Новый туристический комплекс на восточном берегу Аральского моря появится в этом году.

Строительство туристического комплекса ведется ООО «JASMINE GOLD GROUP» с прошлого года и уже к новому туристическому сезону предприятие готово предлагать свои услуги. Инвестиционный проект общей стоимостью 4 млрд. сумов реализуется согласно задачам, поставленным Президентом Ш.Мирзиёевым в Постановлении «О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан в 2020-2023 годах» от 11 ноября 2020 года, среди которых определены задания по увеличению турпотока в регионе.

В прошлом году на территории Муйнакского района предприятию был выделен участок земли площадью в 100 га.

— Это очень красивое место, находящееся в 170-180 км от Муйнака, откуда можно увидеть всю красоту Аральского моря, — рассказывает директор ООО «JASMINE GOLD GROUP» Садулла Юсупов. — К тому же привлекательность его как туристического места в том, что восточный берег больше пригоден под пляж.

Услуги туристам уже многие годы предлагает юртовый лагерь на западном берегу моря, он расположен на останцевых породах плато Устюрт. Нравится этот берег тем, что можно любоваться живописными видами моря в солнечную погоду бесконечно как вблизи, так и с плато. Однако для тех, кто хочет искупаться в море с западной стороны имеются сложности: берег илистый, некоторые не отваживаются войти в воду. Берег восточный, на котором строится новый туристический комплекс, больше подходит для купания. Он усыпан галькой и песком. Не только для тех, кто хочет увидеть озеро-море, пережившее значительное сокращение акватории, но и в том числе и для категории туристов, которая предпочитает пляжный отдых, рассчитан и новый туристический комплекс, говорит С.Юсупов.

На сегодняшний день уже возведены 5 легких каркасных домов для туристов, строятся хозяйственные помещения и другие, установлено уличное освещение в лагере, укладываются тротуары и ведутся другие работы по благоустройству территории, чтобы предоставить комфортные условия для отдыхающих у моря.

С.Юсупов надеется, что восточный берег моря станет также популярным для посещения иностранными туристами, и уверен, что полюбится местным жителям.

И.ПЕТРУШИНА