"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Культура и искусство

БЫТЬ В ПОСТОЯННОМ ПОИСКЕ

Писатели и драматурги находятся в постоянном поиске героев своих рассказов, пьес и других произведений. Ведь персонажи должны быть узнаваемы, иметь много общего с теми, кто рядом с нами.

Для этого вовсе не обязательно быть в каком-то определенном месте в определенное время. Своих будущих героев авторы могут встретить везде: на улице, в общественном транспорте и в других местах. И эти встречи с ними хоть и мимолетные заставляют поэтов и писателей взять в руки перо.

С такими ситуациями Омирбек Бектурганов сталкивается часто. Он, сам того не ожидая, создает новые образы, героев. Его внимательность и наблюдательность нередко помогают ему в создании успешных спектаклей.

Уроженца Тахтакупырского района О.Бектурганова интерес к искусству привел в 2003 году на отделение актерского мастерства Нукусского колледжа культуры и искусства, где он учился в классе заслуженного артиста Республики Узбекистан, народного артиста Каракалпакстана Жалгаса Султабаева. Здесь Омирбек впервые почувствовал вкус настоящего искусства и научился вести себя на сцене перед профессиональными артистами. Каждое их замечание он принимал с благодарностью и всегда стремился следовать их советам.

После окончания колледжа он начал свою трудовую деятельность актером Каракалпакского государственного академического музыкального театра имени Бердаха. За время работы в театре О. Бектурганов сыграл роли в таких спектаклях, как «Алпамыс», «Суймегенге суйкенбе», «Хуждан» («Совесть») и во многих других. Наблюдая за нелегкой работой режиссеров, он почувствовал, что тоже хочет ставить на сцене. Своими наставниками в театре Омирбек считает народного артиста Узбекистана Н.Ансатбаева и Ж.Султабаева, которые пробудили у него любовь к режиссерскому делу. И он с 2013 по 2017 годы учится по направлению «Режиссер эстрады и массовых мероприятий» в Нукусском филиале Государственного института искусства и культуры Узбекистана.

— В студенческие годы я пробовал поставить на сцене вуза свои первые спектакли по произведениям А.Кодирий, М.Хожановой, Х.Мухаммада под руководством моих наставников заслуженного деятеля искусств Каракалпакстана Б.Баймурзаева и Л.Оразымбетовой, — говорит Омирбек Бектурганов. — Работа режиссера требует постоянного поиска, начиная от распределения ролей актерам. Ведь и от выбора подходящего актера зависит успех спектакля. Считаю, что каждому режиссеру необходимо читать больше произведений великих драматургов и театральных критиков. И я продолжаю опираться на советы моих преподавателей в вузе и наставников сейчас, когда я работаю главным режиссером Каракалпакского государственного театра юного зрителя. И это помогает мне достигать успеха.

В 2019 году на 5-м Республиканском театральном фестивале Узбекистана «Сени жырлаймыз заманлас» («Воспеваем тебя, современник») О.Бектурганов получил диплом за спектакль «Мойнакта бахыт танлары атты» («Счастливые рассветы Муйнака») Б.Айтмуратова. Через год стал победителем в номинации «Лучший спектакль года» Республиканского конкурса «Эхътиром» в Ташкенте поставив спектакль «Устаз тагдири» («Судьба наставника») П.Айтмуратова. А в 2021 году на 6-м упомянутом выше фестивале Омирбек занял второе место со спектаклем «Алмактын бермеги бар» («Долг платежом красен») К.Норкобила.

На творческие начинания его вдохновляет спутница жизни Жулдызхан и две дочери. В этом году режиссер ТЮЗа тоже планирует поставить новые спектакли, которые надеемся, найдут отклик у зрителей.

Х.Халилаева