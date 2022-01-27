"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Спорт ТАМОЖЕННИКИ БЫЛИ СИЛЬНЕЕ Ко Дню работников государственной таможенной службы в Детской и юношеской спортивной школе города Нукуса организован турнир по мини-футболу среди сотрудников правоохранительных органов. За кубок начальника Таможенного управления Республики Каракалпакстан боролись 10 коллективов. Наиболее подготовленными оказались команды следственного изолятора №2 Ми­нистерства внутренних дел и Таможенного управления, которые и встретились между собой в решающем матче. Основное время матча завершилось вничью со счетом 3:3. Серию пенальти таможенники пробивали точнее — 5:4. Таким образом, команда Таможенного управления завоевала Кубок. Третье место заняла команда МВД Каракалпакстана. Все призеры награждены специальными дипломами и ценными призами. ККИА Сәне: 27.01.2022 07:59:57 10 мәрте оқылды