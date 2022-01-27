Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:25:30, 27.01.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

ТАМОЖЕННИКИ БЫЛИ СИЛЬНЕЕ

Ко Дню работников государственной таможенной службы в Детской и юношеской спортивной школе города Нукуса организован турнир по мини-футболу среди сотрудников правоохранительных органов.

За кубок начальника Таможенного управления Республики Каракалпакстан боролись 10 коллективов.

Наиболее подготовленными оказались команды следственного изолятора №2 Ми­нистерства внутренних дел и Таможенного управления, которые и встретились между собой в решающем матче.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 3:3. Серию пенальти таможенники пробивали точнее — 5:4. Таким образом, команда Таможенного управления завоевала Кубок. Третье место заняла команда МВД Каракалпакстана.

Все призеры награждены специальными дипломами и ценными призами.

ККИА

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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