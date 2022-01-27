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Предпринимательство

СФЕРА РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА НА ПОДЪЕМЕ

Принятие постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы поддержки ремесленнической деятельности» от 30 декабря 2021 года служит надежным импульсом для вовлечения широких слоев населения в ремесленничество, неуклонного развития программы «Наставник — ученик», обеспечения занятости молодежи.

— Из всех 34 видов ремесленничества у нас на должном уровне развиты 28, —говорит начальник Каракалпакского республиканского управления ассоциации «Хунарманд» Дильфуза Алламбергенова. — Среди них, изготовление музыкальных инструментов, продукций из металла, дерева, металлических листов, шитье нацио­нальной одежды, головных уборов, ковроткачество, вышивание, производство сувенирных изделий.

Если до принятия указа главы государства «О мерах по дальнейшему развитию ремесленничества и всесторонней поддержке ремесленников» от 17 ноября 2017 года членами ассоциации «Хунарманд» от Республики Каракалпакстан состояли 272 ремесленника, то к сегодняшнему дню их число увеличилось в десять раз, достигнув 2768 единиц. В настоящее время только за счет развития ремесленничества создано без малого десять тысяч новых рабочих мест.

В целях широкого развития национального ремесленничества, возрождения подзабытых видов народного искусства ремесла, на основе программы «Наставник — ученик» к опытным мастерам прикреплены 2828 молодых людей.

Сегодня в Национальный каталог ассоциации «Хунарманд» включены 13, а туристический реестр — 35 искусных уста, в частности, Г.Ембергенова, М.Алламбергенова, Н.Дальжанова, Д.Адильчаева, Г.Раметуллаева из Нукуса, А.Наубетова из Шуманайского района, Ф.Назарбаев, Д.Алламбергенова, чимбайцы А.Тажимуратов, А.Турекеев, турткульские ремесленники Р.Касымов, Ш.Аминов, З.Мадиярова из Кунградского района.

Для привлечения жителей отдаленных местностей к занятию ремесленничеством, регулярно организуются учебные курсы, куда принимаются в основном женщины, включенные в «женскую тетрадь». Точно такая же работа проводится среди безработной молодежи.

С удовлетворением хочется отметить, что наши ремесленники активно участвуют в различных праздничных мероприятиях и фестивалях, выставляя и реализуя разнообразную продукцию собственного производства.

Также следует сказать, что в рамках «Программы развития ремесленничества», за период 2018-2021 годов за счет банковских кредитов в размере более 49 миллиардов сумов реализовано 1580 проектов, создано свыше 8 тысяч новых рабочих мест.

Согласно утвержденной вышеуказанным постановлением «Дорожной карты» по развитию ремесленничества в 2022 году, в Ташкенте, Нукусе и областных центрах будут созданы торговые павильоны ремесленнической продукции, предусмотрены создание и включение в туристические маршруты «Городка ремесленников», специализированного на изготовлении тюбетеек, ковров, дорожек из войлока, кожаных изделий «постын», головных уборов «шогирме», предметов резьбы по дереву, на территории парка отдыха Жалолиддина Мангуберди в Элликкалинском районе, а также создание центра ремесленников в Ходжейлийском районе в целях изучения и воссоздания древней каракалпакской национальной ткани «кок койлек», условий, необходимых ремесленникам для осуществления деятельности в данном направлении.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.