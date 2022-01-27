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ВИЦЕ-СПИКЕР ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ПОСЕТИЛ МОНОЦЕНТР

Недавно заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, руководитель фракции УзЛиДеП Актам Хаитов ознакомился с деятельностью моноцентра "Ишга мархамат" в городе Нукусе.

Моноцентр "Ишга мархамат" в столице нашей республики организован на основании постановления Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах, направленных на привлечение к предпринимательству, повышение трудовой активности и профессиональной обучение бедных и безработных граждан, а также обеспечение занятости населения" от 11 августа 2020 год. Недавно заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, руководитель фракции УзЛиДеП Актам Хаитов ознакомился с деятельностью моноцентра "Ишга мархамат" в городе Нукусе.

На части здания бывшего профколледжа коммунального хозяйства и сервиса была проведена реконструкция общей сметной стоимостью 10,5 миллиарда сумов.

В моноцентре незанятые граждане имеют возможность обучаться навыкам 19 профессий, а также организовано изучение трех иностранных языков.

Несмотря на небольшой срок со времени открытия учреждения, в целом приняты 1295 слушателей, 718 из которых успешно окончили курсы. Они проходили профессиональное обучение в области сервиса, технических сферах, изучали русский и корейский языки, программы компьютерного дизайна, основы архитектурной и компьютерной грамоты.

Заместитель спикера ознакомился с условиями, созданными для слушателей, в ходе которого отметил насущную необходимость тесного взаимодействия соответствующих помощников хакимов с депутатами всех уровней. В числе возможностей для населения подчеркивались организация дехканских хозяйств в общей сложности на 8100 гектарах площадей, использование кредитов на сумму до 300 миллионов сумов под 14 процентов годовых на развитие птицеводства, кролиководства и рыбоводства на приусадебных землях.

В рамках мероприятия был подписан Меморандум между партией и Жокаргы Кенесом о регулярном проведении среди слушателей моноцентра разъяснительной работы по сути и содержанию указов и постановлений главы государства, направленных на социальную защиту граждан и сокращение бедности.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.