Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:54:19, 27.01.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

В спортивном зале военно-академического лицея «Темурбеклар мактаби» города Нукуса состоялся волейбольный турнир среди представителей правоохранительных органов.

Соревнование было организовано спортивным обществом «Динамо» в честь 30-летия образования Вооруженных Сил. Турнир охватил 14 команд и по его результатам победителем вышла команда Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан, второе место за коллективом Национальной гвардии Республики Узбекистан по Республике Каракалпакстан, третье место заняла команда Управления Службы государственной безопасности по Республике Каракалпакстан.

Победители и призеры награждены кубками, медалями и ценными призами от организаторов.

ККИА

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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