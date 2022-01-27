"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Юбилеи

ГАЗЕТЕ «ЖЕТКИНШЕК» — 90 ЛЕТ

Вот уже чуть менее века газета «Жеткиншек» является путеводителем детей и подростков Каракалпакстана. Она помогает оттачивать перо школьников и дает им путевку в мир творчества. Многие известные писатели и поэты, сегодняшние известные журналисты нашей республики начали с работы в «Жеткиншеке».

Первый номер газеты «Жеткиншек» вышел 20 января 1932 года тиражом 1550 экземпляров на латинской графике. Первым редактором газеты был Махсуд Якубов. Газета выходила три раза в месяц, публикуя материалы из жизни детей и подростков. Через год редактором стал Наурыз Жапаков и издание начало выходить пять раз в месяц тиражом 5000 экземпляров.

До Второй мировой войны редакторами газеты «Жеткиншек» работали Х.Тажимуратов, И.Султанов и С.Курбанов. Во время войны газета приостановила свою работу. А 1 января 1958 года она возобновила свою деятельность и тираж ее составлял 10 000 экземпляров.

Стоить отметить, что в 1972 году в истории газеты произошло важное событие: она стала выходить тиражом в 39 200 экземпляров.

С годами «Жеткиншек» стала самым близким другом подрастающего поколения. Ее статьи прививали любовь к родной земле, окружающей среде, помогали им развиваться творчески. В последующие годы газетой руководили А.Тажимуратов, П.Абдираманова, П.Еденбаева, А.Атажанов, Г.Нурлепесова и А.Ембергенов. В разные годы в газете работали такие известные личности, как Т.Аллаяров, А.Аманов, К.Бекжанов, М.Карабаев, С.Аббазов, К.Назбергенов, У.Пиржанов, А.Сейтеков, Р.Дуйсемуратова, Д.Доспанов, Б.Сейтаев, Г.Есемуратова, А.Тажибаев и многие другие. Отрадно отметить, что с газетой «Жеткиншек» связывают и имена О.Абдирахманова, К.Каримова, Ж.Избасканова, О.Отеулиева, А.Султанова, Я.Ажимова, С.Жумагулова и многих других представителей современной каракалпакской литературы. Значит, с уверенностью можно сказать, что газета стала для них школой мастерства.

В годы независимости газета продолжает играть большую роль в воспитании подрастающего поколения в духе любви к Родине. Она приняла активное участие в реформировании системы образования Республики Узбекистан.

В 2000 году главным редактором газеты стала известный поэт Каракалпакстана Гульнара Нурлепесова. Она вложила свои силы в развитие детской газеты. В 2004 году «Жеткиншек» вышла в новой версии в формате А3 и на 8 страницах. Сейчас на страницах газеты действуют более 30 рубрик и более 10 творческих клубов.

Некоторые издания нашей республики по нескольку раз меняли свое название, но газета «Жеткиншек» за 90 лет ни разу не делала этого.

В настоящее время главным редактором газеты «Жеткиншек» является Зухра Исакова.

От имени редакции газет «Еркин Каракалпакстан - Вести Каракалпакстана» поздравляем коллег из «Жеткиншека» с 90-летним юбилеем. Желаем творческих успехов и процветания!

Х.Халилаева.

На снимке: главный редактор газеты З.Исакова (справа) и корреспондент Ж.Ибадуллаева.

Фото К.Бегимова.