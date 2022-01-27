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ПРАЗДНОВАНИЕ В НУКУССКОМ ГАРНИЗОНЕ

В честь 30-летия образования Вооруженных Сил и Дня защитников Родины в Нукусском гарнизоне прошло торжественное меро­приятие.

В нем приняли участие командный состав Северо-Западного военного округа, военно­служащие и члены их семей, представители государственных органов и общественных организаций.

Первый заместитель командующего — начальник штаба Северо-Западного военного округа Д.Ильхомов сердечно поздравил собравшихся с праздником.

В своем выступлении он отметил, что только в минувшем году прошли капитальный ремонт и реконструкцию здание Центра духовности и просветительства Нукусского гарнизона, общевойсковой полигон «Янги арык» в Хорезмской области, расположения батальонов мобилизационно-призывного резерва в городе Нукусе и Шаватском районе Хорезмской области. В целях оснащения военных частей новейшей современной техникой, повышения их боевых возможностей, приобретены 36 единиц военной и 3 единицы специальной техники.

Для обеспечения постоянной боевой готовности военнослужащих, на протяжении прошлого года были организованы более двадцати сборов и штабных учений, свыше пятнадцати специально-тактических учений с участием соединений территориальных сил.

В связи с праздником 215 военнослужащих и гражданских служащих округа от имени Президента награждены памятным знаком «Узбекистон Республикаси Куролли Кучларига 30 йил». А также, около 250 военнослужащих, гражданских служащих, ветеранов, представителей государственных органов и общественных организаций от имени Министерства обороны Республики Узбекистан, командования военного округа отмечены памятными знаками, ценными подарками, почетными грамотами. Группе военнослужащих присвоены очередные воинские звания.

Праздничное мероприятие завершилось концертом мастеров искусств и исполнителей-военнослужащих.

ККИА