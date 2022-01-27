"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

РАСТУТ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

На СП ООО «Кунградский содовый завод» налажен выпуск соды марки А. В декабре прошлого года было завезено необходимое для этого оборудование.

Следует отметить, что спрос на продукцию марки А на мировом рынке растет. В частности, заявки на поставку соды поступили из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана и ряда других стран.

Как отмечают специалисты предприятия, в нынешнем году планируется произвести 80 тысяч тонн соды марки А.

Д.Абибуллаев,

УзА.