Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:53:41, 27.01.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

РАСТУТ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

На СП ООО «Кунградский содовый завод» налажен выпуск соды марки А. В декабре прошлого года было завезено необходимое для этого оборудование.

Следует отметить, что спрос на продукцию марки А на мировом рынке растет. В частности, заявки на поставку соды поступили из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана и ряда других стран.

Как отмечают специалисты предприятия, в нынешнем году планируется произвести 80 тысяч тонн соды марки А.

Д.Абибуллаев,

УзА.

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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