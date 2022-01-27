В КУНГРАДЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН СОВРЕМЕННЫЙ АЭРОПОРТ
На обращение хокима Кунградского района от 13 декабря 2021 года о выделении земельного участка под строительство аэропорта получен положительный ответ Министерства строительства и других ответственных организаций, принято постановление Совета Министров Республики Каракалпакстан.
В соответствии с постановлением под строительство аэропорта в Кунградском районе выделено 256 гектаров земли. Планируемый к строительству аэропорт будет иметь все необходимые условия для воздушных судов и пассажиров.
В частности, в аэропорту будут созданы взлетно-посадочная полоса, зал ожидания, предприятия общественного питания, торговли, а также места для отдыха.
Д.Абибуллаев,
УзА.