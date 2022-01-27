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Общество

В КУНГРАДЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН СОВРЕМЕННЫЙ АЭРОПОРТ

На обращение хокима Кунградского района от 13 декабря 2021 года о выделении земельного участка под строительство аэропорта получен положительный ответ Министерства строительства и других ответственных организаций, принято постановление Совета Министров Республики Каракалпакстан.

В соответствии с постановлением под строительство аэропорта в Кунградском районе выделено 256 гектаров земли. Планируемый к строительству аэропорт будет иметь все необходимые условия для воздушных судов и пассажиров.

В частности, в аэропорту будут созданы взлетно-посадочная полоса, зал ожидания, предприятия общественного питания, торговли, а также места для отдыха.

Д.Абибуллаев,

УзА.