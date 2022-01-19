"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Образование

КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК С ПЯТОГО КЛАССА

... В общеобразовательной школе №38 города Нукуса идет урок корейского языка: ученики старательно записывают новые слова в тетради, составляют предложения, выходят отвечать к доске.

Ребята изучают корейский как второй иностранный язык и им это очень нравится. Занятия ведутся в 5-7 классах, действуют кружки. Словом, многие выпускники школы свободно общаются на корейском, считая это огромным достижением.

— Нам очень повезло, мы стали первой школой, где начали преподавать корейский язык. Каждое занятие было маленьким открытием, увлекательным путешествием в мир знаний. Мы участвовали в различных конкурсах, фестивалях, общались с представителями Посольства Республики Корея в Узбекистане, — вспоминает выпускник школы Азамат Алмасбаев. — Я дополнительно занимался в кружке, старался не пропускать ни одного мероприятия, которое проводилось Ассоциацией корейских культурных центров Каракалпакстана. Сегодня я — студент южнокорейского университета DAEGU. Мечта моя сбылась. Могу с уверенностью сказать, что знание языков — ключ к завтрашнему успеху, начало всех начал.

Педагоги школы №38 полностью согласны со своим бывшим учеником в том, что у тех, кто стремится изучать иностранные языки — большое будущее. Уроки корейского языка в этой школе ведутся уже 4 года.

— Все началось с предложения председателя Ассоциации корейских культурных центров Каракалпакстана Марины Александровны Когай ввести новый предмет в учебный процесс, — рассказывает директор школы Зульфия Кутыбаева. — Коллективу нашего учебного заведения это предложение показалось очень интересным. Школьники и их родители были только «за», и мы приступили к реализации задуманного. Обратились за поддержкой в Корейский образовательный центр в Ташкенте, там посоветовали познакомиться с работой, которая ведется в этом направлении одной из школ города Ургенча. Директор школы Эльмира Кабулова с удовольствием согласилась поделиться опытом, пригласила нас посмотреть, как ведется преподавание. Так, постепенно, мы начали двигаться к своей цели.

Зульфия Калбаевна вспоминает, что многим обязаны Корейскому образовательному центру в Ташкенте, представители которого видели в наставниках союзников, целеустремленных личностей, готовых взять на себя всю ответственность за непростое дело. Получила школа и поддержку Министерства народного образования Республики Каракалпакстан.

— Вопрос с преподавателями помогла решить М.Когай, — продолжает З.Кутыбаева. — Она сама начала вести занятия, подключила к процессу Салтанат Сапарбаеву, успешно отучившейся в центре при Ассоциации корейских культурных центров и имеющей соответствующий сертификат. Корейский образовательный центр обеспечил наше учебное заведение наглядными и методическими пособиями, выступил с инициативой содействовать в организации поездки в Южную Корею директоров школ, где преподают корейский язык, с целью ознакомления их с образовательным процессом. Мне посчастливилось побывать в Стране Утренней Свежести, пообщаться с корейскими коллегами, перенять их опыт, которым я делюсь с коллегами.

М.Когай говорит, что ученики школы проявляют большие способности в изучении корейского языка. Они не раз становились победителями в различных номинациях, участвуя в конкурсах и фестивалях.

— У ребят горят глаза, каждый хочет достичь большего, старается превзойти самого себя, — делится она. — Когда видишь такой интерес, понимаешь, что не зря было приложено столько усилий.

В один из октябрьских дней в школе прошел открытый урок корейского языка для учеников 5 класса, его провела С.Сапарбаева.

— Немного волновалась, — признается девушка. — Ведь среди тех, кто на нем присутствовал, были второй секретарь Посольства Республики Корея в Узбекистане Ко Ген Нам, представители Посольства Диана Пак и Ольга Ким, заместитель директора ЦОРК Наталья Ким. Но все прошло хорошо, ребята смогли порадовать и удивить гостей. Провели мы и урок творчества, где наши дети показали, как создать изделия из бумаги и шелковой нити.

Если в первый год обучения корейский язык изучали около ста ребят, то сегодня их более трехсот. Среди них немало талантливых мальчиков и девочек, для которых корейский язык становится вторым родным языком.

Это Дилшодбек Алламбергенов, Гульбахар Бекбергенова, Икрам Жамилов, Ринат Жумабаев, Юлдуз Романова и другие ученики.

— Помимо узбекского, каракалпакского, русского и английского, мы будем знать еще и корейский язык. Многие ровесники нам завидуют, — рассказывает Г.Бекбергенова. — Дополнительно можно заниматься в кружке, это помогает расширять знания и кругозор, развиваться творчески.

Р.Жумабаеву нравится изучать не только язык, но культуру и традиции корейского народа. Школьник мечтает читать книги, смотреть фильмы в оригинале, так как он стремится узнать больше о стране, которая стала для него намного ближе.

Заместитель директора школы №38 Шолпан Абдиева тоже изучает корейский язык. Она преподает биологию, старается совмещать основные обязанности с получением новых знаний.Своим опытом коллектив учебного заведения делится с другими школами. Пройдя путь от мечты к ее осуществлению, наставники готовы развиваться и совершенствоваться, идти дальше. Своим примером они доказывают, что нет ничего невозможного, если рядом надежная команда настоящих профессионалов, ученики, которые вдохновляют на новые свершения и открытия.

— Ощущая поддержку на разных уровнях, мы понимали, что отдача должна быть полноценной. Используя все предоставленные возможности, мы даем детям не только знания, но и уверенность в завтрашнем дне. Ведь, как говорил известный канад­ский психолингвист Фрэнк Смит,один язык приводит вас в коридор вашей жизни. Два языка открывают все двери на вашем пути», — говорит З.Кутыбаева.

А.Аминова