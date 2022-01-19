"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Культура и искусство

ВЫСТАВКИ ИЗВЕСТНЫХ ХУДОЖНИКОВ

В Государственном музее истории и культуры Республики Каракалпакстан организована выставка заслуженного художника Республики Каракалпакстан Ибрагима Жолымбетова под названием «Мен журген жолларда» («Пройденные пути»).

На церемонии открытия выставки выступили председатель Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана У.Утегенова, действительный член Академии художеств Узбекистана, народный художник Каракалпакстана С.Байбосынов, заслуженный деятель искусств Республики Каракалпакстан, лауреат Государственной премии имени Бердаха Б.Айтмуратов и другие, рассказавшие собравшимся о жизни и творчестве известного художника.

Дав высокую оценку представленным на выставке картинам, они пожелали И.Жолымбетову дальнейших творческих достижений.

Было отмечено, что он специализируется в области керамики, графики и живописи. В музее хранятся ряд произведений художника, а картины «Каракалпакские художники», «И.Юсупов» нашли свое место в экспозициях музея.

Свои восторженные мнения выразили также несколько посетителей выставки.

В целом, на выставке представлены около 70 керамических, графических и живописных работ И.Жолымбетова.

А.Жиемуратов,

корреспондент ККИА.

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Имя Кауендера Бердимуратова широко известно в мире изобразительного искусства Каракалпакстана. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. Этой дате была посвящена выставка, открытая на днях в Выставочном зале Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана под названием «Жанланган сызыклар» («Ожившие линии»).



На торжественном открытии выставки председатель Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана У.Утегенова, народный писатель Каракалпакстана А.Султанов, народный художник Каракалпакстана С.Байбосынов, родные и близкие художника отметили неповторимый талант народного художника Каракалпакстана, лауреата Государственной премии имени Бердаха, наставника многих учеников К.Бердимуратова и его весомый вклад в развитие искусства нашей республики.

Талантливый мастер кисти Кауендер Бердимуратов родился 10 мая 1926 года в Чимбайском районе. В 1958 году он окончил Республиканское художественное училище искусства имени П.Бенькова в Ташкенте. С 1958 по 1973 годы художник проработал главным художником в издательстве «Каракалпакстан». Кисти К. Бердимуратова принадлежат портреты известных личностей нашего народа, исторических героев, знаменитых бахсы и жырау, поэтов и писателей, а также образы современников. Его иллюстрации можно увидеть в детских книгах сказок и в 11 томе каракалпакского фольклора.

На выставке поклонники искусства увидели более 50 работ мастера. Изучая работы художника, окунаешься в чудесный мир родной природы, чувствуешь освежающий холод при виде зимних пейзажей, его работы будто оживают, настолько они полны жизни и чувств.

Большое впечатление у посетителей выставки оставили такие картины, как «Сонары», «Муса бахсы» и другие произведения художника.

Творческое наследие К.Бердимуратова богато и разнообразно. Его работы имеются в коллекциях ряда музеев.

Х.Халилаева.

Фото М.Хабибуллаева.