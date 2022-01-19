"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Медицина

БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ СТЕНТИРОВАНИЯ

Недавно в Нукусе врачами-кардиологами из Рес­пуб­ликан­ского научного центра экстренной медицинской помощи, кандидатом медицинских наук Сардаром Бахтинуровичем Турсуновым и Махмудом Исраиловичем Хайдаровым на безвозмездной основе проведены операции по стентированию сосудов и диагностической коронаграфии 20 больным, перенесшим инфаркт миокарда.

— 26 декабря минувшего года меня в очень тяжелом состоянии привезли в Нукусский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, здесь я в течение десяти дней находилась в отделении реанимации, — говорит одна из прооперированных пациенток Назира Есенова. — В дальнейшем меня перевели в кардиологическую больницу, называемую в народе «Санчасть». Операция ташкентских врачей прошла успешно. Сейчас нахожусь под наблюдением местных врачей, чувствую себя хорошо. Выражаю им огромную благодарность.

Своими радостями делятся и другие больные, которые приносят безграничную признательность за бесплатное проведение дорогостоящих операций.

А.Оразов,

ККИА.