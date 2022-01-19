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Общество

БУДЕТ АКТИВНО РАЗВИВАТЬСЯ РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВО

Постановление Президента Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы поддержки деятельности ремесленничества» от 30 декабря 2021 года стало еще одним важным документом в развитии отрасли.

В постановлении определены задачи по совершенствованию системы вовлечения в ремесленничество населения, обучения молодежи профессии на основе традиции «мастер-ученик» и обеспечению их занятости, а также сокращению бедности.

В настоящее время в Приаралье проводится масштабная агитационная работа в рамках исполнения этого документа, то есть населению даются разъяснения по льготам и возможностям, которые будут предоставлены гражданам, желающим заняться ремесленничеством. В этом направлении активно работают представители Управления Ассоциации «Хунарманд» по Республике Каракалпакстан, учреждений и организаций-партнеров, средств массовой информации.

Сегодня на территории Каракалпакстана зарегистрирован в общей сложности 9 781 ремесленник. Из них свыше 2760 являются мастерами, 7020 — учениками. В 2021 году осуществлен ряд мер по привлечению молодежи к ремесленничеству, созданию новых рабочих мест и оказанию практической помощи ремесленникам.

Жительница Нукуса Гулжахон Заримова стала членом Ассоциации в 2020 году. Она шьет каракалпакскую национальную одежду. Вместе с тем, женщина взяла в ученицы несколько девушек и обучает их секретам мастерства, учит создавать такие виды национальной одежды, как саукеле, киймешек, шапан.

— Нас очень радует всесторонняя поддержка и забота, оказываемые нам главой государства, — говорит Г.Заримова. — Недавно принятое постановление еще более расширило льготы для свободной и продуктивной деятельности ремесленников. Пользуясь этим, планирую расширить свою деятельность и увеличить число учениц.

УзА.