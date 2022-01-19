Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:03:53, 19.01.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ПРАЗДНИК ОТВАЖНЫХ СЫНОВЕЙ РОДИНЫ

14 января этого года в Нукусе торжественно отметили 30-летие образования Вооруженных Сил и День защитников Родины.

К подножию монумента «Скорбящая мать» от имени Жокаргы Кенеса и Совета Минис­тров Республики Каракалпакстан, Северо-Западного военного округа, правоохранительных органов, трудовых коллективов, учебных заведений, ветеранов войны и труда были возложены венки.

Военный оркестр Нукусского гарнизона исполнил государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан.

В честь знаменательного праздника военнослужащие провели торжественное шествие по центральным улицам столицы республики.

Этот праздник дорог каждому тем, что безопасность государства, мирное небо над головой, мир и спокойствие в обществе являются самой высшей ценностью.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан

 

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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