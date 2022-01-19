ПРАЗДНИК ОТВАЖНЫХ СЫНОВЕЙ РОДИНЫ
14 января этого года в Нукусе торжественно отметили 30-летие образования Вооруженных Сил и День защитников Родины.
К подножию монумента «Скорбящая мать» от имени Жокаргы Кенеса и Совета Министров Республики Каракалпакстан, Северо-Западного военного округа, правоохранительных органов, трудовых коллективов, учебных заведений, ветеранов войны и труда были возложены венки.
Военный оркестр Нукусского гарнизона исполнил государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан.
В честь знаменательного праздника военнослужащие провели торжественное шествие по центральным улицам столицы республики.
Этот праздник дорог каждому тем, что безопасность государства, мирное небо над головой, мир и спокойствие в обществе являются самой высшей ценностью.
Пресс-служба Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан