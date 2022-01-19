"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Мероприятия ПРАЗДНИК ОТВАЖНЫХ СЫНОВЕЙ РОДИНЫ 14 января этого года в Нукусе торжественно отметили 30-летие образования Вооруженных Сил и День защитников Родины. К подножию монумента «Скорбящая мать» от имени Жокаргы Кенеса и Совета Минис­тров Республики Каракалпакстан, Северо-Западного военного округа, правоохранительных органов, трудовых коллективов, учебных заведений, ветеранов войны и труда были возложены венки. Военный оркестр Нукусского гарнизона исполнил государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан. В честь знаменательного праздника военнослужащие провели торжественное шествие по центральным улицам столицы республики. Этот праздник дорог каждому тем, что безопасность государства, мирное небо над головой, мир и спокойствие в обществе являются самой высшей ценностью. Пресс-служба Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Сәне: 19.01.2022 08:56:58 1 мәрте оқылды