"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ЭКОЛОГИЯ

О ПРИАРАЛЬЕ В ДВУХ СЛОВАХ: «ЕСТЬ НАДЕЖДА»!

О сегодняшнем Приаралье она говорит буквально так: "Есть надежда", а рассказывая о своих экспедициях, погружается в мир полный ценных находок и открытий.

Галина Владиславовна Стулина — почвовед, доктор биологических наук, участник множества региональных и международных проектов, руководитель, как минимум, десятка экспедиций по осушенному дну Аральского моря, последние из которых прошли при поддержке Программы развития ООН в Узбекистане. О море, которого уже нет, о выборе профессии, о перспективах Приаралья и о составляющих успеха женщин в науке — в нашем интервью.

— Что повлияло на выбор, согласитесь, достаточно редкой профессии почвоведа-агрохимика? Кто вас мотивировал, поддерживал?

— Мои родители — выпускники лесфака сельскохозяйственного института. Во время войны мама приехала из России и всю жизнь проработала в горах в Сукоке. Она лесомелиоратор, высадила там первый в Узбекистане богарный сад. Папа работал в Министерстве сельского хозяйства, тоже часто бывал в экспедициях и командировках. Я привыкла к такой жизни. После окончания школы с математическим уклоном поступила на физфак, как было модно в те годы. Через полгода начала работать в почвенном институте в лаборатории очень известного почвоведа-эрозиониста Вениамина Борисовича Гусака. Поступив в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, закончила почвенный факультет, кафедру физики и мелиорации почв, вернулась в Ташкент. Потом аспирантура, в МГУ защитила диссертацию. Моя деятельность связана с водой, почвой, моделированием. По гранту я готовила научную работу в Португалии, в Лиссабоне. Как говорит коллега, с которым мы изучали вопросы водопотребления и влияния климата на водопотребление, я очень много работала в этом направлении, но моя любовь — это Арал!

— Приаралье — это, по существу, все, что примыкает к Аральскому морю. Но в данном случае мы рассматриваем только ближайшее Приаралье — населенное, окультуренное с городами, поселками. Его благополучие зависит от обеспеченности водой, в первую очередь. Но надо помнить, что Приаралье имеет опасного соседа — осушенное дно моря, уникальное природное образование, новую пустыню. Как вы впервые оказались на Арале, какая картина представилась тогда?

— Первый раз я попала в Приаралье в 1995 году со специалистами из Израиля. Тогда была идея выбрать для посадки тамарикс, как дерево, хотя мы привыкли, что это кустарник. Такое дерево произрастает в Израиле, у него очень дорогая древесина. Я до сих пор помню свои впечатления от поездки по дороге Нукус-Муйнак вдоль русла Амударьи. Мне казалось, что это конец дороги, можно сказать, конец света. Но к морю я тогда не попала.

Второй раз была уже с экспедицией, организованной в 2005 году Германским обществом по техническому сотрудничеству. Задача была оценить посадки саксаула на осушенном дне моря на территории около 30 тысяч га. Необходимо отметить, что до сих пор эти посадки очень хорошо сохранились, как показательный образец для наших лесоводов. Мы наблюдали почти стопроцентную всхожесть и очень хорошее состояние ростков. Началась та экспедиция с Акпетков — бывшей системы озер в восточной части осушенного дна моря. Там есть острова и озера, которые, увы, высыхают. А потом мы изучали Муйнакскую часть, в тех экспедициях мы покрыли всю территорию дна.

— Организация экспедиции — процесс долгий, необходимо все тщательно продумать. Сложно ли руководить экспедицией?

— Надо сказать, что члены экспедиции — это в каком-то смысле семья. У нас сложилась такая группа, которая смогла объединиться в столь тяжелых условиях. Все помогали друг другу, поддерживали, и управлять коллективом мне было не сложно.

Последние экспедиции были выполнены при поддержке ПРООН. Работа была очень хорошо организована, поэтому было легко проводить мониторинг. Кроме наших специалистов были привлечены и другие эксперты. Мы смогли объездить почти 5 тысяч километров и описать где-то более 2 тысяч точек по нашему маршруту.

В ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев предложил объявить регион Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. Инициатива получила глобальную поддержку, и уже в мае этого года в Генеральной Ассамблее ООН единогласно одобрили соответствующую резолюцию.

Для осуществления поставленных задач необходимо иметь полное представление о текущем состоянии зоны экологического бедствия, происходящих там изменениях. С этой целью ПРООН в рамках реализации совместной с ЮНЕСКО программы "Решение насущных проблем человеческой безопасности в регионе Приаралья путем содействия устойчивому сельскому развитию", финансируемой в Узбекистане Многопартнерским трастовым фондом ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья, поддержала две экспедиции Научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии (НИЦ МКВК). К мониторингу состояния дна высохшего моря были привлечены представители Международного инновационного центра по Приаралью при Президенте Республики Узбе­кистан, а также специалисты в сфере экологии, почвоведения, гидрогеологии, дендрологии, ботаники и ГИС. Общий охват исследуемой территории составил 1,2 млн га — от Чинка до островной системы Акпетки и от уреза воды до исторической отметки моря.

Кстати, при разработке маршрутов, используются космические снимки. Они обрабатываются, делается неконтролируемая классификация, по виду поверхности вырабатываются маршруты таким образом, чтобы они охватили скважины уровня грунтовых вод, лесопосадки, то есть все те объекты и зоны, которые нам интересны для изучения.

За две экспедиции было пройдено 1200 км, а общий путь составил около 5 тысяч км. Каждый из нас сосредоточенно изучал территорию вокруг, смену растительности, ландшафта, почвенного покрытия. А когда замечали что-то интересное, то колонна останавливалась. Я спускалась по ступенькам полученного разреза и, опускаясь все ниже, выделяла генетические горизонты почвы. Брала образцы снизу, чтобы не повредить и не спутать с другими. Таких почвенных разрезов за две экспедиции было 56.

Каждый специалист находил что-то важное по своему профилю, а потом это все складывалось в общую картину того, что там есть.

Во время осенней экспедиции было довольно холодно. Из-за пандемии коронавируса весенняя экспедиция задержалась и проводилась практически в июне, соответственно было очень жарко, экспедиция выдалась достаточно тяжелой. Но результат того стоил.

Как отметила Галина Стулина, с 2005 по 2011 год НИЦ МКВК совместно с представителями международных организаций проводили комплексные экспедиции с почвенными, гидрогеологическими и геоботаническими исследованиями. Они позволили определить методы ретроспективного анализа спутниковых изображений того периода, подготовить тематические территориальные карты ГИС, сопоставить изменения в классах ландшафтов и зонах риска за последние 10 лет. Полученные данные предоставляют ученым уникальную возможность изучать процессы по формированию естественных ландшафтов на осушенном дне. Подробная информация и заключения по экспедициям отражены в книге "Мониторинг осушенного дна моря 2019-2020", которая выпущена на английском (https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/library/environment_energy/monitoring-of-the-drained-bottom-of-the-aral-sea.html) и русском (https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/library/environment_energy/monitoring-of-the-drained-bottom-of-the-aral-sea.html) языках в 2021 году.

— Однако, мы не покрыли еще 1,5 млн га. Наша задача сейчас — получить финансирование, закончить начатое, чтобы подготовить геоинформационную систему осушенного дна моря. Геоинформационная система будет служить надежной основой всех последующих работ по внедрению экологических инноваций и технологий в Приаралье, а также станет подручным инструментом для представителей лесных хозяйств.

В 2020 году ПРООН оказала содействие в укреплении технического и институционального потенциала Тахтакупырского государственного лесного хозяйства в Каракалпакстане для осуществления лесопосадок на 150 га высохшего дна Аральского моря и создания питомников по выращиванию саженцев на площади 49 га. Ожидается, что усилия по озеленению дна моря улучшат состояние местных земель и повысят их устойчивость к изменению климата.

— Как можно изменить ситуацию в регионе Приаралья к лучшему?

— Осушенное дно моря является уникальным природным образованием, неким "живым организмом", который борется за выживание. На территории в более 4000 га происходит самозарастание. Состав почвы также постоянно меняется. С точки зрения науки, это тоже очень интересно. А с точки зрения практики нужно создать условия, чтобы закрепить песчаное дно. Получается, если год выдается водным, то водоемы разливаются, саксаул погибает, но выживает тамарикс. В засушливый год из-за отсутствия воды тамарикс высыхает, а саксаула уже нет.

Нефтяникам и газовикам вода мешает, они отводят ее от скважин, и вода отправляется совсем не туда куда надо. Необходимо установить четкое управление водными ресурсами на осушенном дне моря. Есть много вопросов, которые нужно решать, ведь все взаимосвязано. Поэтому мы очень надеемся на экспедиции в Акпетки.

— Если ваши рекомендации будут услышаны, какова перспектива Аральского моря?

— Есть надежда — вот эти два слова сейчас относятся к Приаралью. Конечно, надо сказать огромное спасибо Президенту, который впервые принял решение сделать Приаралье зоной инноваций, и он это сделал. Организован Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности, сейчас ведется большая работа в этом направлении. Поэтому реально есть надежда. Конечно, хочется, чтобы то, что уже сделано, сохранилось, чтобы это стало основой устойчивого будущего. В этом и есть надежда.

— Что бы вы, опираясь на собственный опыт, могли порекомендовать девушкам, женщинам, желающим начать свой путь в мир науки?

— Когда я еду в экспедицию, я забываю обо всем. Ничего не существует, кроме исследований. Я просто полностью погружаюсь в них. Каждый по-разному приходит в науку. Имея такую специальность, как у меня, нужно иметь надежный тыл, который поддерживает. Если тебя не будут поддерживать в семье, то, я думаю, погрузиться в свое дело будет просто невозможно. Нужно, чтобы женщина была спокойна за детей, за семью.

А ещё нужно гореть своим делом. Для женщины, я думаю, очень важная самодостаточность. Она должна быть уверенной в себе как ученый, знать, что она личность. Защита кандидатской, докторской — это возможность творить дальше. Но когда у тебя в голове складываются идеи и рабочие гипотезы, ты их должен обязательно проверить, иначе тебе нет покоя. Нужна хорошая жизненная организация женщине науки, взаимопонимание в семье. И интерес ко всему в жизни, который должен быть заразителен для окружающих.

Путь в науку, начало занятий наукой, это конечно, образование. А еще удачный выбор деятельности. Не бойтесь отказаться от неверного пути, чтобы найти дело по душе. В нелюбимом деле научного успеха не будет.

В рамках своей деятельности Программа развития ООН оказывает содействие в продвижении основ и принципов гендерного равенства в Узбекистане для обеспечения равного доступа к образованию для девушек и парней, создания благоприятных условий для женщин и молодежи в науке.

М.Мусаева,

специалист по связям с общественностью ПРООН.