"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

К Дню защитников Родины

СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ СРЕДИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Командованием Северо-западного военного округа в спортивном комплексе Нукусского гарнизона организовано спортивное мероприятие среди представителей силовых структур, приуроченное к 30-летию образования Вооруженных Сил Узбекистана и 14 января — Дню защитников Родины.

Восемь команд, представляющих министерства обороны, по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан, Службу государственной безопасности, Национальную гвардию, пограничные войска страны, а также Министерство внутренних дел Республики Каракалпакстан, состязались по массовым и национальным видам спорта.

Так, по перетягиванию каната не было равных первой и второй командам Северо-Западного военного округа, третье место досталось команде Управления по чрезвычайным ситуациям Каракалпакстана. По поднятию тяжестей места распределились следующим образом: опять победила команда Северо-Западного военного округа, второе место у военнослужащих охраны категорированных объектов Министерства обороны, третье — у коллектива УЧС.

У волейболистов сильнее всех оказались сотрудники МВД республики, за ними расположились УЧС и Северо-Западный военный округ.

По мини-футболу также не было равных команде МВД, второе и третье места заняли, соответственно, представители военного округа и Управления Национальной гвардии Республики Узбекистан по Республике Каракалпакстан.

В общекомандном зачете первое место заняла команда Северо-Западного военного округа, за ней идет команда МВД Каракалпакстана, тройку лучших замкнуло УЧС республики.

Победителей тепло поздравили и вручили награды первый заместитель командующего Северо-Западным военным округом, полковник Д.Ильхомов и заместитель министра внутренних дел Республики Каракалпакстан, полковник И.Ахмедов.

ККИА