Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:48:38, 11.01.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Предпринимательство

СМЕЛО СТРОЮ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Для руководителя ООО «Кунград агро солодка систем» Замиры  Хожаметовой прошедший год оказался восстановительным после  последствий первого года пандемии коронавируса.

Предприятие открылось в 2014 году  и было занято производством палочек солодки.  Из года в год  постепенно наращивало темпы производства, пик пришелся на 2019 год, тогда оно реализовало продукции на  1 млн.долларов.   Среди стран-импортеров  Нигерия, Сингапур, Мьянма, Китай, Республика Корея, Вьетнам, Индия, Афганистан, Пакистан, Швейцария, Германия и  Польша. Однако закрытие границ   сказалось и на производстве, и на экспорте.  Поэтому 2020 год для Замиры стал решающим.

— Нужно было не только заниматься производством солодки, но и  расширять его, думать о будущем — говорит она. — При поддержке Министерства инвестиций и внешней торговли  Республики Каракалпакстан  наше общество нашло  партнеров  из ФРГ,  с которыми вместе будем  заниматься глубокой переработкой солодки.

С партнерами наметили  производство экстракта  солодки экологическим методом. И это приходится на год, когда Генассамблеей  ООН  регион Приаралья был объявлен зоной экологических инноваций и технологий.

Одновременно предприятие  занимается экспортом сельхозпродукции. В прошлом году экспортировали сушенную дыню в Германию и джиду  в ряд стран. Помочь с получением международных сертификатов качества, которые помогают расширять географию экспорта, помогли сотрудники Посольства Узбекистана в ФРГ, за что предпринимательница им благодарна.

Развивают на предприятии и племенное животноводство. В прошлом году коровник хозяйства пополнился 300 племенными буренками голштинофризской породы молочного направления, которые закупили в Австрии. Был разбит небольшой  интенсивный сад. Агропредприятие стремится быть многопрофильным,  опыт экспорта солодкового корня помогает с экспортом другой сельхозпродукции.

Как член Ассоциации деловых женщин Узбекистана «Тадбиркор  аел»,  по итогам 2021 года З.Хожаметова стала победителем республиканского конкурса ассоциации «Анор-2021» в номинации «Лучший предприниматель-производитель года». Она признается, что такое признание среди женщин-предпринимательниц Узбекистана  добавляет уверенности в своих силах и возможностях, потому так смело строит планы на будущее.

И.ПЕТРУШИНА

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