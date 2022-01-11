"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Предпринимательство

СМЕЛО СТРОЮ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Для руководителя ООО «Кунград агро солодка систем» Замиры Хожаметовой прошедший год оказался восстановительным после последствий первого года пандемии коронавируса.

Предприятие открылось в 2014 году и было занято производством палочек солодки. Из года в год постепенно наращивало темпы производства, пик пришелся на 2019 год, тогда оно реализовало продукции на 1 млн.долларов. Среди стран-импортеров Нигерия, Сингапур, Мьянма, Китай, Республика Корея, Вьетнам, Индия, Афганистан, Пакистан, Швейцария, Германия и Польша. Однако закрытие границ сказалось и на производстве, и на экспорте. Поэтому 2020 год для Замиры стал решающим.

— Нужно было не только заниматься производством солодки, но и расширять его, думать о будущем — говорит она. — При поддержке Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Каракалпакстан наше общество нашло партнеров из ФРГ, с которыми вместе будем заниматься глубокой переработкой солодки.

С партнерами наметили производство экстракта солодки экологическим методом. И это приходится на год, когда Генассамблеей ООН регион Приаралья был объявлен зоной экологических инноваций и технологий.

Одновременно предприятие занимается экспортом сельхозпродукции. В прошлом году экспортировали сушенную дыню в Германию и джиду в ряд стран. Помочь с получением международных сертификатов качества, которые помогают расширять географию экспорта, помогли сотрудники Посольства Узбекистана в ФРГ, за что предпринимательница им благодарна.

Развивают на предприятии и племенное животноводство. В прошлом году коровник хозяйства пополнился 300 племенными буренками голштинофризской породы молочного направления, которые закупили в Австрии. Был разбит небольшой интенсивный сад. Агропредприятие стремится быть многопрофильным, опыт экспорта солодкового корня помогает с экспортом другой сельхозпродукции.

Как член Ассоциации деловых женщин Узбекистана «Тадбиркор аел», по итогам 2021 года З.Хожаметова стала победителем республиканского конкурса ассоциации «Анор-2021» в номинации «Лучший предприниматель-производитель года». Она признается, что такое признание среди женщин-предпринимательниц Узбекистана добавляет уверенности в своих силах и возможностях, потому так смело строит планы на будущее.

И.ПЕТРУШИНА