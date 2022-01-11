Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:48:32, 11.01.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Образование

МАГИСТРАНТ КГУ — ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ

29 декабря минувшего года в российском городе Красноярске Международным педагогическим порталом проведена онлайн-олимпиада по физике среди студентов, магистрантов и педагогов.

Участвовавшая в состязании магистрант Каракалпакского государственного университета имени Бердаха Гульчехра Бекниязова была объявлена составом жюри победительницей.

Ей вручены золотая медаль и сертификат к ней.

Научный руководитель магистранта, заведующий кафедрой «Физика полупроводников» КГУ Канатбай Абдреймович Исмайылов отмечен специальным дипломом.

А.Оразов, ККИА.

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