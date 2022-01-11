"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Образование МАГИСТРАНТ КГУ — ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ 29 декабря минувшего года в российском городе Красноярске Международным педагогическим порталом проведена онлайн-олимпиада по физике среди студентов, магистрантов и педагогов. Участвовавшая в состязании магистрант Каракалпакского государственного университета имени Бердаха Гульчехра Бекниязова была объявлена составом жюри победительницей. Ей вручены золотая медаль и сертификат к ней. Научный руководитель магистранта, заведующий кафедрой «Физика полупроводников» КГУ Канатбай Абдреймович Исмайылов отмечен специальным дипломом. А.Оразов, ККИА. Сәне: 11.01.2022 10:31:45 2 мәрте оқылды