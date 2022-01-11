МАГИСТРАНТ КГУ — ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ
29 декабря минувшего года в российском городе Красноярске Международным педагогическим порталом проведена онлайн-олимпиада по физике среди студентов, магистрантов и педагогов.
Участвовавшая в состязании магистрант Каракалпакского государственного университета имени Бердаха Гульчехра Бекниязова была объявлена составом жюри победительницей.
Ей вручены золотая медаль и сертификат к ней.
Научный руководитель магистранта, заведующий кафедрой «Физика полупроводников» КГУ Канатбай Абдреймович Исмайылов отмечен специальным дипломом.
А.Оразов, ККИА.