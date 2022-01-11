"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Общество БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С 1 апреля 2022 года в Каракалпакстане и Хорезмской области будет внедрена система бесплатного питания учащихся 1-4 классов школ. Об этом говорится в проекте Указа Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы». В качестве эксперимента ученикам начальных классов будет предоставлен завтрак или обед за счет государственного бюджета. Будет установлен строгий общественный контроль за использованием средств и созданы четкие механизмы предотвращения коррупции. ККИА Сәне: 11.01.2022 10:20:01 3 мәрте оқылды