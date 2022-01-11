БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
С 1 апреля 2022 года в Каракалпакстане и Хорезмской области будет внедрена система бесплатного питания учащихся 1-4 классов школ.
Об этом говорится в проекте Указа Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы».
В качестве эксперимента ученикам начальных классов будет предоставлен завтрак или обед за счет государственного бюджета.
Будет установлен строгий общественный контроль за использованием средств и созданы четкие механизмы предотвращения коррупции.
ККИА