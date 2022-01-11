Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:48:18, 11.01.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

С 1 апреля 2022 года в Каракалпакстане и Хорезмской области будет внедрена система бесплатного питания учащихся 1-4 классов школ.

Об этом говорится в проекте Указа Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы».

В качестве эксперимента ученикам начальных классов будет предоставлен завтрак или обед за счет государственного бюджета.

Будет установлен строгий общественный контроль за использованием средств и созданы четкие механизмы предотвращения коррупции.

ККИА

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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