"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

С НОВЫМИ ПЛАНАМИ — В НОВЫЙ ГОД

Вот и наступил в нашей жизни еще один год. Буквально недавно люди всего мира с теплыми пожеланиями и надеждами на лучшее встретили 2022 год.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мир­зиёев объявил этот год «Годом обеспечения интересов человека и развития махалли».

О том, с какими результатами завершился 2021 год, читателям нашей газеты рассказывает первый заместитель министра по поддержке махалли и семьи, председатель общественного совета женщин Республики Каракалпакстан Марьям АХМЕДОВА:

— В настоящее время Президентом нашей страны Шавкатом Мир­зиёевым уделяется пристальное внимание вопросам всесторонней поддержки женщин. Обеспечиваются необходимые условия для их активного участия в политической, экономической, социальной, культурной и других сферах жизнедеятельности. В нашей республике 50% населения составляют женщины. Сегодня, когда повышается их роль в управлении обществом, заметно повысились и их правовая грамотность, знания. В повседневной жизни много забот лежит на плечах женщин: они не только хранительницы очага, но также и активные члены общества.

В нашей республике особое внимание уделяется женщинам, которые нуждаются в социальной защите. На основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по социальной поддержке семей, женщин и молодежи, нуждающихся в материальной помощи и поддержке» от 28 апреля 2021 года, создана система «Женская тетрадь». На основании утвержденного временного порядка по системному решению проблем женщин Республики Каракалпакстан, сегодня в её список вошли почти 48 с половиной тысяч женщин, в том числе, на первом этапе — 24 с половиной тысяч, на втором — около 24 тысяч.

Они были обеспечены работой, обучены ремеслу, оказана поддержка в приобретении жилья, получении льготных кредитов женщинам с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей, а также оказана разовая материальная помощь.

В 2021 году общественным советом женщин Республики Каракалпакстан была проведена значительная работа по поддержке женщин. На основании постановления Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан при финансовой поддержке фонда «Саховат ва кумак» 2500 женщинам, входящим в «Женскую тетрадь», организованы экскурсии в города Самарканд, Бухара, а также в Хорезмскую область.

Роль женщин в политической жизни укрепляется с каждым годом. Они являются сенаторами, депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса и Жокаргы Кенеса, а также городских и районных кенгашей народных депутатов.

В данное время в Республике Каракалпакстан лауреатами Государственной премии имени Зульфии являются 27 девушек, а 59 женщин удостоились нагрудного знака «Мутабар аёл».

Недавно 200 студенткам вузов, которые остались без попечения родителей, одиноким молодым женщинам были оплачены контрактные суммы за обучение.

В 2021 году и в моей жизни произошли незабываемые события: я стала победительницей в номинации «Самый активный наставник молодежи года» национальной премии «Хошамет», а в канун празднования Независимости Республики Узбекистан удостоилась нагрудного знака «30 лет Независимости Республики Узбе­кистан».

В 2022 году общественный совет женщин Каракалпакстана планирует еще больше развить свою деятельность по созданию достойных условий жизни нашим женщинам, дальнейшему повышению их роли в обществе, поддерживать их добрые начинания.

Записала:

Х.ХАЛИЛАЕВА