"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

НАГРАЖДЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

В Каракалпакском отделении Творческого союза журналистов Узбекистана состоялось награждение победителей конкурса «Программы «Обод кишлок» и «Обод махалла» взглядом журналистов».

Общественным фондом по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан был объявлен грантовый конкурс, победителем которого был определен проект «Обеспечение на местах общественного контроля за исполнением программ «Обод кишлок» и «Обод махалла» Каракалпакского отделения Творческого союза журналистов Узбекистана.

Проект состоял из трех этапов. На первом этапе с целью освещения в СМИ проводимой работы по исполнению программ был объявлен конкурс «Программы «Обод кишлок» и «Обод махалла» взглядом журналистов». Победителями этого конкурса стали редактор Каракалпакского радио Инкар Пиримбетова, директор Амударьинского телевидения Гуломжон Ешниёзов, специальный корреспондент газеты «Еркин Каракалпакстан» Гулойим Сапарова, обозреватель Национального информационного агентства Узбекистана по Республике Каракалпакстан Довуд Абибуллаев.

Председатель Каракалпакского отделения Творческого союза журналистов Узбекистана, руководитель проекта К.Реймов поздравил победителей и вручил им дипломы и памятные подарки.

УзА