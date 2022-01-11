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К Дню защитников Родины

...И НА ПОЛИГОНЕ «НУКУС»

На полигоне «Нукус» Северо-Западного военного округа сданы в эксплуатацию новые здания Центра духовности и просветительства и офицерского общежития.

В церемонии сдачи объектов приняли участие Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, руководитель территориального военно-административного сектора М.Камалов, командующий Северо-Западным военным округом, полковник Ф.Шерматов, военнослужащие, ветераны Вооруженных Сил страны.

Новое здание Центра, придавшее новый облик полигону, включает концертный зал на 196 зрительских мест, помещения для проведения брифингов, встреч на международном уровне. Кроме того, в здании обустроены панорамный компьютеризированный стрелковый тренажёр, позволяющий военнослужащим эффективно развивать свои стрелковые навыки без расхода боеприпасов и учебный класс.

Офицерское общежитие на 17 мест имеет благоприятные условия для проживания командированных и гостей.

Следует отметить, что благодаря содействию руководителя территориального военно-административного сектора, на данном полигоне произведен капитальный ремонт на 13 военных и социальных объектах. В результате полигон «Нукус» превратился в настоящий учебный центр боевой подготовки военнослужащих, отвечающий самым высоким международным стандартам. Сейчас в распоряжении полигона два общежития на 400 мест, учебные классы, столовая на 300 мест, которые оснащены современной мебелью и инвентарем.

Заново перестроены командный пункт, 7 учебных классов, медицин­ский пункт и кафетерий для военнослужащих. Действуют учебная площадка для ведения ближнего боя, максимально приближенного к реальному, объекты для проведения тактических и специальных упражнений. К услугам военнослужащих мини-футбольная площадка, гимнастический городок, волейбольная площадка и боксерский ринг.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса

Республики Каракалпакстан