Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:47:52, 11.01.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

К Дню защитников Родины

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ В ОТДАЛЕННОЙ ВОЕННОЙ ЧАСТИ

7 января этого года в одной из военных частей, расположенной на территории Нукусского района, состоялась торжественная церемония открытия новых зданий Центра духовности и просветительства и штаба части, в которой приняли участие Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов и командующий Северо-Западным военным округом, полковник Ф.Шерматов.

В мероприятии также участвовали военнослужащие и члены их семей, ветераны Вооруженных Сил, представители государственных органов и общественных организаций.

Новое здание Центра представляет из себя одноэтажный объект, состоящий из трёх комплексов. В первом из них расположены зал для проведения торжеств и комнаты приема. Второй комплекс отдан под кружки по математике, ментальной арифметике, родному, английскому и русскому языкам, а также повышению компьютерной грамоты, где будут заниматься дети военнослужащих. Третий комплекс служит пропаганде массовости спорта, здорового образа жизни. Здесь имеются закрытая спортивная площадка, фитнес-зал и зал для занятия тяжелой атлетикой.

Гости также осмотрели капитально отремонтированное здание штаба военной части.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан

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