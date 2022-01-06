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ДОМ ДРУЖБЫ

«ДОМ ДРУЖБЫ» В НУКУСЕ

Накануне Нового года в городе Нукусе сдали в эксплуатацию «Дом дружбы».

На состоявшемся в этой связи мероприятии выступил Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, который поздравил собравшихся с наступающим Новым годом и сдачей в эксплуатацию «Дома дружбы».

Отмечалось, что в Послании Олий Мажлису Президент особо указал на продолжение работы по укреплению межнационального согласия, религиозной толерантности, предложив определить 30 июня в нашей стране в качестве «Дня дружбы народов». Была поддержана и инициатива об учреждении нагрудного знака «Дружба народов».

Указ главы государства «О мерах по дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными странами» от 19 мая 2017 года предоставил новые перспективы для организации деятельности национальных культурных центров в духе времени, расширения культурно-просветительских связей с зарубежными странами.

Практическим воплощением поставленных задач стала сдача в эксплуатацию «Дома дружбы» в Приаралье, где живут представители различных национальностей. Свободное здание было реконструировано за счет 3 миллиардов сумов и оснащено необходимым оборудованием.

Теперь в этом здании будут действовать пять национальных культурных центров и социально значимые ННО. Участники мероприятия ознакомились с выставкой, организованной национальными культурными центрами и условиями в «Доме дружбы».

Д.Абибуллаев, УзА.

Фото М.Хабибуллаева.