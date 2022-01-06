ЧЕСТВОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В предновогодние дни в Центре молодежи прошло мероприятие, посвященное награждению победителей конкурсов творческих работ «Мой Президент» и «Конституция — гарант свободы».
В церемонии принял участие Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, отметивший, что по инициативе главы государства реализуются широкомасштабные меры, направленные на полное раскрытие талантов и способностей подрастающего поколения.
Как известно, юные представители нашей республики добились хороших результатов на заключительном этапе конкурса творческих работ «Мой Президент» среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ. Конкурс был организован Федерацией профсоюзов Узбекистана совместно с Министерством народного образования. Так, ученица общеобразовательной школы №13 Бозатауского района Гульферуз Сарыбаева заняла почетное второе место, а ученица общеобразовательной школы №30 Берунийского района Севинч Рахманова в номинации «Самое лучшее произведение в освещении государственной молодежной политики» стала победительницей. Ученица школы №31 Чимбайского района Дильбар Куанышбаева была лучшей в конкурсе «Конституция — гарант свободы».
В ходе церемонии победительницы и их наставники были отмечены дипломами, денежными призами и памятными подарками.
Также группе учителей вручены нагрудные знаки «Отличник народного образования Республики Каракалпакстан».
ККИА