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Общество

ЧЕСТВОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В предновогодние дни в Центре молодежи прошло мероприятие, посвященное награждению победителей конкурсов творческих работ «Мой Президент» и «Конституция — гарант свободы».

В церемонии принял участие Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, отметивший, что по инициативе главы государства реализуются широкомасштабные меры, направленные на полное раскрытие талантов и способностей подрастающего поколения.

Как известно, юные представители нашей республики добились хороших результатов на заключительном этапе конкурса творческих работ «Мой Президент» среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ. Конкурс был организован Федерацией профсоюзов Узбекистана совместно с Министерством народного образования. Так, ученица общеобразовательной школы №13 Бозатауского района Гульферуз Сарыбаева заняла почетное второе место, а ученица общеобразовательной школы №30 Берунийского района Севинч Рахманова в номинации «Самое лучшее произведение в освещении государственной молодежной политики» стала победительницей. Ученица школы №31 Чимбай­ского района Дильбар Куанышбаева была лучшей в конкурсе «Конституция — гарант свободы».

В ходе церемонии победительницы и их наставники были отмечены дипломами, денежными призами и памятными подарками.

Также группе учителей вручены нагрудные знаки «Отличник народного образования Республики Каракалпакстан».

ККИА