ПАЛЗАДА САЛИЕВА — «ЖЕНЩИНА ГОДА»
Предпраздничные дни принесли с собой еще одну радостную весть — руководитель фермерского хозяйства «Арзыу» Кегейлийского района Палзада Салиева признана «Женщиной года» и удостоена почетной награды Президента — автомашины «Джентра».
Как известно, на районном, республиканском уровнях престижного конкурса состязались 150 активных женщин нашей республики.
По образованию бухгалтер, П.Салиева с 2014 года успешно возглавляет фермерское хозяйство «Арзыу». Вместе с одним из известных аграриев района Караматдином Таманбетовым воспитывают пятерых детей. Следует отметить, что они достойны своих родителей. Так, их первенец вот уже на протяжении нескольких лет весьма успешно ведет бизнес в Российской Федерации, младший Аскар имеет свое фермерское хозяйство... Остальные еще учатся, у них все впереди.
Фермерское хозяйство ежегодно перевыполняет контрактные обязательства по сдаче хлопка-сырца и зерна. За последние пять лет она культивирует целебное растение — корень солодки. Хозяйство реализует диверсификацию производства, развивая животноводство и птицеводство.
За последние три года хозяйством получен валовой доход в размере приблизительно 1,5 миллиарда сумов, в том числе, чистая прибыль составила около полумиллиардасумов.
Пример П.Салиевой красноречиво говорит, что в Новом Узбекистане упорный труд вознаграждает человека славой, богатством и счастьем.
А.Оразов,
корреспондент ККИА.