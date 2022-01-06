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Общество

ПАЛЗАДА САЛИЕВА — «ЖЕНЩИНА ГОДА»

Предпраздничные дни принесли с собой еще одну радостную весть — руководитель фермерского хозяйства «Арзыу» Кегейлийского района Палзада Салиева признана «Женщиной года» и удостоена почетной награды Президента — автомашины «Джентра».

Как известно, на районном, республиканском уровнях престижного конкурса состязались 150 активных женщин нашей республики.

По образованию бухгалтер, П.Салиева с 2014 года успешно возглавляет фермерское хозяйство «Арзыу». Вместе с одним из известных аграриев района Караматдином Таманбетовым воспитывают пятерых детей. Следует отметить, что они достойны своих родителей. Так, их первенец вот уже на протяжении нескольких лет весьма успешно ведет бизнес в Российской Федерации, младший Аскар имеет свое фермерское хозяйство... Остальные еще учатся, у них все впереди.

Фермерское хозяйство ежегодно перевыполняет контрактные обязательства по сдаче хлопка-сырца и зерна. За последние пять лет она культивирует целебное растение — корень солодки. Хозяйство реализует диверсификацию производства, развивая животноводство и птицеводство.

За последние три года хозяйством получен валовой доход в размере приблизительно 1,5 миллиарда сумов, в том числе, чистая прибыль составила около полумиллиардасумов.

Пример П.Салиевой красноречиво говорит, что в Новом Узбекистане упорный труд вознаграждает человека славой, богатством и счастьем.

А.Оразов,

корреспондент ККИА.