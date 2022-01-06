"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ДЕТЯМ ВРУЧЕНЫ ПОДАРКИ ПРЕЗИДЕНТА

В преддверии нового года в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха состоялось традиционное праздничное представление «Президентской ёлки».

На новогоднем мероприятии выступил Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, который сердечно поздравил детей, их воспитателей и родителей с праздником.

На вечер были приглашены дети, лишившиеся родительского попечения, чьи родители погибли при исполнении служебного долга, а также из малообеспеченных семей. На фоне прекрасно украшенной ёлки, театрализованного представления с участием Деда Мороза и Снегурочки, героев популярных сказок, детям торжественно вручены Президентские подарки.

Песни и танцы в исполнении мастеров искусств республики, сценические представления коллектива театра придали участникам торжества душевный подъем.

В этом году подарки Президента получили около 700 детей из вышеуказанных категорий. Каждый подарок содержит 16 видов кондитерских изделий, 2 вида школьных принадлежностей, детскую энциклопедию.

Праздничные мероприятия «Президентской ёлки» состоялись во всех районах.

ККИА