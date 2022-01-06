"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАРОДУ РЕСПУБЛИКИ

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с наступающим новым — 2022 годом.

Сегодня весь наш народ живет в мире и благополучии со светлыми надеждами и твердой уверенностью в будущее.

Уходящий год оставляет в новейшей истории Узбекистана неизгладимый след яркими событиями, процессами грандиозных преобразований, обновления и модернизации.

По инициативе и под непосредственным началом главы нашего государства во всех сферах общественно-политической и социально-экономической жизни реализуются масштабные реформы, ускоряются темпы развития предпринимательского сектора, который все больше занимает свое достойное место в экономике. Вместе с тем, усиливаются меры поддержки социально уязвимых слоев населения, в том числе, через оправдавшей себя систему «махаллабай».

Минувший год, объявленный Президентом «Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения», был полон знаменательными событиями и в нашей республике. Введены в строй новые производства, объекты социальной инфраструктуры. С удовлетворением хочется привести примеры запуска в Нукусе завода — филиала известной компании «Imzo», открытия в Тахиаташском районе медицинского диагностического центра, современного швейного цеха, клиники Каракалпакского медицинского института в столице, Нукусского филиала Узбекской государственной филармонии, начало деятельности специализированной школы-интерната оперы и искусства бахши, образование Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий, начало возведения в Нукусе больницы «Мать и дитя» под попечительством фонда Халифы бин Заида Аль Нахайяна.

Поступательное развитие в рамках реализации величественной идеи построения Нового Узбекистана, провозглашенной Президентом нашей страны, наряду с другими регионами коснулось и Каракалпакстана. Наши сердца наполняет радость от беспрецедентной созидательной работы в таких отдаленных районах, как Муйнакский, Тахтакупырский, Бозатауский, Канлыкульский и Кунградский.

В русле претворения в жизнь постановления главы государства «О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан в 2020-2023 годах», только в 2021 году была запущена 1129 проектов общей стоимостью 9 триллионов сумов, благодаря которым создано без малого 9 тысяч новых рабочих мест. В процессе осуществления около полутора тысяч проектов на 10 триллионов сумов.

А также, широкое окно возможностей для бизнес-структур открывает Указ Президента «О дополнительных мерах по ускоренному развитию предпринимательства в регионе Приаралья», принятый 23 ноября 2021 года.

Поистине исторической вехой стало принятие в мае уходящего года на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН специальной резолюции об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий.

Данный документ самого авторитетного международного органа привлечет внимание мирового сообщества к вопросам охраны окружающей среды нашего края, укрепления здоровья населения, устранения проблем, вызванных высыханием Аральского моря, повышения уровня и качества жизни людей.

Созидательный процесс не только пробуждает чувство гордости у граждан, но и вдохновляет их на свершения.

Дорогие соотечественники!

Наступающий год приносит с собой новые высокие цели и задачи, в числе которых обеспечение достойных условий жизни народа, надежной занятости населения, дальнейшая поддержка малообеспеченных семей, благих инициатив молодежи и женщин, расширение роли и места предпринимательских субъектов в экономике.

Пусть предновогодний обильный снег олицетворит чистые помыслы и надежды нашего народа.

Еще раз поздравляя вас с наступающим 2022 годом, желаю вам крепкого здоровья, благосостояния и счастья в семьях!

Пусть новый год принесет вам достаток и радость!

Пусть вечно царит мирное небо над нашими головами!

С Новым годом, дорогие друзья!