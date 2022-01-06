НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАРОДУ РЕСПУБЛИКИ
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с наступающим новым — 2022 годом.
Сегодня весь наш народ живет в мире и благополучии со светлыми надеждами и твердой уверенностью в будущее.
Уходящий год оставляет в новейшей истории Узбекистана неизгладимый след яркими событиями, процессами грандиозных преобразований, обновления и модернизации.
По инициативе и под непосредственным началом главы нашего государства во всех сферах общественно-политической и социально-экономической жизни реализуются масштабные реформы, ускоряются темпы развития предпринимательского сектора, который все больше занимает свое достойное место в экономике. Вместе с тем, усиливаются меры поддержки социально уязвимых слоев населения, в том числе, через оправдавшей себя систему «махаллабай».
Минувший год, объявленный Президентом «Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения», был полон знаменательными событиями и в нашей республике. Введены в строй новые производства, объекты социальной инфраструктуры. С удовлетворением хочется привести примеры запуска в Нукусе завода — филиала известной компании «Imzo», открытия в Тахиаташском районе медицинского диагностического центра, современного швейного цеха, клиники Каракалпакского медицинского института в столице, Нукусского филиала Узбекской государственной филармонии, начало деятельности специализированной школы-интерната оперы и искусства бахши, образование Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий, начало возведения в Нукусе больницы «Мать и дитя» под попечительством фонда Халифы бин Заида Аль Нахайяна.
Поступательное развитие в рамках реализации величественной идеи построения Нового Узбекистана, провозглашенной Президентом нашей страны, наряду с другими регионами коснулось и Каракалпакстана. Наши сердца наполняет радость от беспрецедентной созидательной работы в таких отдаленных районах, как Муйнакский, Тахтакупырский, Бозатауский, Канлыкульский и Кунградский.
В русле претворения в жизнь постановления главы государства «О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан в 2020-2023 годах», только в 2021 году была запущена 1129 проектов общей стоимостью 9 триллионов сумов, благодаря которым создано без малого 9 тысяч новых рабочих мест. В процессе осуществления около полутора тысяч проектов на 10 триллионов сумов.
А также, широкое окно возможностей для бизнес-структур открывает Указ Президента «О дополнительных мерах по ускоренному развитию предпринимательства в регионе Приаралья», принятый 23 ноября 2021 года.
Поистине исторической вехой стало принятие в мае уходящего года на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН специальной резолюции об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий.
Данный документ самого авторитетного международного органа привлечет внимание мирового сообщества к вопросам охраны окружающей среды нашего края, укрепления здоровья населения, устранения проблем, вызванных высыханием Аральского моря, повышения уровня и качества жизни людей.
Созидательный процесс не только пробуждает чувство гордости у граждан, но и вдохновляет их на свершения.
Дорогие соотечественники!
Наступающий год приносит с собой новые высокие цели и задачи, в числе которых обеспечение достойных условий жизни народа, надежной занятости населения, дальнейшая поддержка малообеспеченных семей, благих инициатив молодежи и женщин, расширение роли и места предпринимательских субъектов в экономике.
Пусть предновогодний обильный снег олицетворит чистые помыслы и надежды нашего народа.
Еще раз поздравляя вас с наступающим 2022 годом, желаю вам крепкого здоровья, благосостояния и счастья в семьях!
Пусть новый год принесет вам достаток и радость!
Пусть вечно царит мирное небо над нашими головами!
С Новым годом, дорогие друзья!