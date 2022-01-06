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О ДВАДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ ЖОКАРГЫ КЕНЕСА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

30 декабря минувшего года в Нукусе состоялась двадцать пятая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

В работе сессии, прошедшей в формате видеоконференцсвязи, приняли участие члены правительства республики, руководители секторов, представители средств массовой информации.

Сессию вел Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов.

Перед началом работы сессии депутаты избрали Секретариат и утвердили повестку дня.

По вопросу повестки дня — «О Бюджете Республики Каракалпакстан на 2022 год» выступил министр финансов М.Содиков.

Он отметил, что прогнозируемые бюджетные доходы на 2022 год ожидаются на уровне 2 триллионов 356 миллиардов 196 миллионов сумов, а расходы составят 3 триллиона 874 миллиарда 218 миллионов сумов, из них на социальную сферу будет направлено более двух с половиной триллиона сумов.

Одним из новшеств бюджетной политики наступающего года становится широкое вовлечение граждан в бюджетный процесс, то есть не менее пяти процентов совокупных расходов бюджета могут быть направлены на финансирование целей и мер, сформированных на основе изучения общественного мнения. Так, в 2022 году через портал «Открытый бюджет» на поддержку фонда активных граждан при хакимиятах городов и районов планируется направить почти 100 миллиардов сумов.

По данному вопросу также выступили начальник Государственного налогового управления Республики Каракалпакстан Х.Бекчанов, министр здравоохранения М.Курбанов.

По рассмотренному вопросу депутаты приняли соответствующее постановление.

На этом двадцать пятая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан завершила свою работу.

ККИА