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НЕДЕЛЯ «ФОРУМ МОЛОДЕЖИ — 2021» ЗАВЕРШИЛАСЬ

С целью создания пространства для того, чтобы услышать идеи и предложения молодежи, реализации научного и творческого потенциала молодых людей, была организована неделя «Форум молодежи Узбекистана — 2021».

В нашей республике торжественная церемония закрытия «Форума...» состоялась на площади у здания Каракалпакского государственного музея искусств имени И.В.Савицкого.

В мероприятии приняли участие председатель комитета Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Д.Курбаниязов, заместитель Председателя Совета Минис­тров республики М.Жуманов.

Выступившие на церемонии отметили, что главой нашего государства уделяется большое внимание всесторонней под­держке молодого поколения, в частности, для обеспечения занятости молодежи, содержательного проведения досуга создана совершенно новая система и в этом направлении уже осуществляются практические меры.

В рамках форума, который шел с 9 декабря, организован ряд конкурсов и смотров, призванных сформировать и развивать навыки предпринимательства, раскрыть интеллектуальный потенциал юношей и девушек, активнее поддержать слой инициативной и креативной молодежи, всячески поощрять стремление к изучению иностранных языков.

В ходе мероприятия победители данных конкурсов были награждены дипломами и ценными призами.

Напоминаем, что в течение уходящего года 46337 человек, включенных в «молодежную тетрадь», были трудоустроены. Семи тысячам молодых людей выделены субсидии на приобретение оборудования и инструментов, средств труда, закупку семян и саженцев сельскохозяйственных культур. В рамках реализации пяти важных инициатив Президента налажена деятельность более 2,5 тысячи кружков и секций в образовательных учреждениях и спортивных объектах.

Мероприятие продолжилось концертом мастеров искусств республики.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.