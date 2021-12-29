НЕДЕЛЯ «ФОРУМ МОЛОДЕЖИ — 2021» ЗАВЕРШИЛАСЬ
С целью создания пространства для того, чтобы услышать идеи и предложения молодежи, реализации научного и творческого потенциала молодых людей, была организована неделя «Форум молодежи Узбекистана — 2021».
В нашей республике торжественная церемония закрытия «Форума...» состоялась на площади у здания Каракалпакского государственного музея искусств имени И.В.Савицкого.
В мероприятии приняли участие председатель комитета Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Д.Курбаниязов, заместитель Председателя Совета Министров республики М.Жуманов.
Выступившие на церемонии отметили, что главой нашего государства уделяется большое внимание всесторонней поддержке молодого поколения, в частности, для обеспечения занятости молодежи, содержательного проведения досуга создана совершенно новая система и в этом направлении уже осуществляются практические меры.
В рамках форума, который шел с 9 декабря, организован ряд конкурсов и смотров, призванных сформировать и развивать навыки предпринимательства, раскрыть интеллектуальный потенциал юношей и девушек, активнее поддержать слой инициативной и креативной молодежи, всячески поощрять стремление к изучению иностранных языков.
В ходе мероприятия победители данных конкурсов были награждены дипломами и ценными призами.
Напоминаем, что в течение уходящего года 46337 человек, включенных в «молодежную тетрадь», были трудоустроены. Семи тысячам молодых людей выделены субсидии на приобретение оборудования и инструментов, средств труда, закупку семян и саженцев сельскохозяйственных культур. В рамках реализации пяти важных инициатив Президента налажена деятельность более 2,5 тысячи кружков и секций в образовательных учреждениях и спортивных объектах.
Мероприятие продолжилось концертом мастеров искусств республики.
Пресс-служба Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.