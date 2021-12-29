"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Налоговая служба

ПОЛЕЗНЫ И ГОСУДАРСТВУ, И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

В нашей стране проводятся масштабные реформы в сфере денежно-кредитной, налоговой и внешнеторговой политики, направленные на создание благоприятных условий для ведения бизнеса и улучшение инвестиционного климата.

В результате реформ по развитию предпринимательства, количество плательщиков НДС увеличилось в 12-15 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В то же время опросы хозяйствующих субъектов показывают, что скрытый оборот в экономике остается высоким, особенно в таких сферах, как торговля и общественное питание, транспорт, строительство и ремонт жилья. Это наносит огромный вред экономическим интересам сознательным предпринимателям, заставляя их вести бизнес в неравных условиях. Если не будет создано совершенной системы налогового администрирования, вопрос борьбы с «теневой экономикой» будет оставаться актуальным. Наиболее правильное решение этой проблемы — внедрение автоматизированных информационных систем во всех сферах налогового администрирования. Важным шагом к этому является Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию учета налогоплательщиков и упрощению процедуры возврата НДС». Хочется отметить три новых важных положения. Так, согласно новому порядку с 22 декабря текущего года уровень налогового риска налогоплательщиков будет изучаться на специальной регистрации по налогу на добавленную стоимость. Заявки на специальную регистрацию будут рассматриваться в течение 7 дней. Налоговые риски налогоплательщиков будут изучаться с помощью автоматизированной системы, а по результатам они делятся на категории высокого, среднего или низкого уровня налогового риска.

Также новым является автоматизированная информационная система Электронный актив», которая позволяет налоговым органам вести учет, анализировать основные средства, нематериальные активы и товарно-материальные запасы, удаленно регистрировать их движение и составлять список товарно-материальных ценностей или остаточных товаров на каждом участке склада. С 1 января 2022 года плательщики НДС и юридические лица с долей государства более 50 процентов в уставном капитале будут обязаны использовать информационную систему «Электронный актив».

И, наконец, третье — это новая система арендных отношений — E-lease. Для регистрации договоров аренды юридическими и физическими лицами в налоговых органах на сайте «Иджара» создан и проходит апробацию электронный сервис «Регистрация договоров аренды недвижимости в государственной налоговой службе» — «E-rent.soliq.uz». Практика обязательной регистрации договоров аренды недвижимости в электронном виде в налоговых органах вводится с 1 января 2022 года.

Хочется отметить, что нововведения в сфере налогообложения выгодны как предпринимателям, так и государству.

У.АТАДЖАНОВ,

начальник отдела юстиции Элликкалинского района.